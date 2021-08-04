Мужчину сильно избили, когда он возвращался из Литвы, утверждают в Беларуси.

На белорусско-литовской границе скончался гражданин Ирака, который пытался нелегально попасть в Евросоюз.

Об этом сообщает Zerkalo.io.

Тяжело раненый мужчина был обнаружен в ночь на 4 августа в районе пункта пропуска Бенякони в Беларуси. Об этом сообщили пограничникам, но спасти мигранта не удалось.

Читайте такжеУкраина поможет Литве бороться с нелегальными мигрантамиНа этом фоне Лукашенко поручил правоохранительным органам своей страны расследовать произошедшее, а также найти родственников погибшего, выдать им визы и помочь с репатриацией тела.

В правительственном Telegram-канале "Пул первого" утверждают, что иракца сильно избили, когда он возвращался из Литвы.

В свою очередь, в Государственной службы охраны границы Литвы утверждают, что белорусские коллеги об этом их не уведомляли.

При этом литовские пограничники подтверждают, что теперь не впускают нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну из Беларуси - их разворачивают обратно и требуют пересечь границу легально.

Литва и Беларусь: проблема мигрантов

В Литве наблюдается приток нелегальных мигрантов. С начала июля республика объявила чрезвычайную ситуацию, на границе началось строительство ограды, которую в дальнейшем планируют укрепить.

В миграционном кризисе Литва обвиняет Минск. В свою очередь белорусские власти уже заявляли, что справляются с охраной границы в должной мере.

В конце мая Лукашенко говорил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, через которую нелегалы продолжают путь в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Впоследствии Лукашенко сказал, что он не даст превратить страну в "отстойник" для нелегалов, а Минск занимается вопросом нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно и финансово возможно".

Автор: Станислав Кожемякин