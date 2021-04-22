Когда Запад говорит о "сдерживании" агрессии Москвы, он должен вспомнить, что это вообще значит.

Американец Уильям Ван Клив был профессором стратегических исследований и одним из экспертов в ядерной стратегии. Он разбирался в том, как избежать ядерной войны и, если она уже началась, как одержать победу. Он был также советником президента США Рональда Рейгана.

Его фундаментальный тезис говорил, что невозможно сдержать войну, если не иметь возможностей и доверия одновременно. Во-первых, нужно иметь достаточно ядерных боеголовок, чтобы враг не думал, что одним ударом сможет победить и не бояться ответа, - пишет на страницах Lidove Noviny чешский публицист и политик Роман Йох. Наоборот, враг должен знать, что не зависимо от того, насколько продвинутым и мощным будет первый удар, у вас все равно будет достаточно ядерных боеголовок для гарантированного возмездия, которое нанесет ему неприемлемый ущерб. Лишь зная об этом, он никогда не осмелится нанести удар первым.

Читайте такжеWashington Post: Новые санкции США слишком мягкие и не сдержат РоссиюА во-вторых, такое сдерживание должно быть достойным доверия. Например, можно представить, что США угрожают на наступление танков СССР против Западной Германии ответить ядерным ударом по Москве и другим городам. У Советского Союза тоже достаточно бомб, чтобы уничтожить американские города. А значит такая американская угроза не достойна доверия. США не будут рисковать уничтожением своих городов из-за танковой атаки в Европе.

Поэтому угроза должна быть вероятной. Например, в описанной выше ситуации Вашингтон мог бы пригрозить применить малое ядерное вооружение против военных целей в СССР. Чтобы советская сторона могла поверить в готовность американцев использовать ограниченное, тактическое ядерное вооружение, чтобы остановить советское наступление против Германии. Чтобы сдержать войну, не достаточно иметь только возможности или только доверие. Нужно и первое, и второе одновременно. Вот это и был вклад Билла Ван Клива в ядерную стратегию.

Литвиненко, Грузия, Украина

"Он был на конференции в Праге в 2008 году. Тогда я спросил его, чего ожидать от России (разговор состоялся до российской агрессии против Грузии в августе 2008-го). В то время он удивил меня простотой и прямотой своего ответа: мы должны ожидать того же от России, что и раньше: неприятностей, беды и проблем. Россия любит это приносить. Он был прав", - пишет Йох.

Он добавляет, что не знает наверняка, что Билл Ван Клив посоветовал бы нынешнему президенту США Джо Байдену в отношении России. Но можно почти наверняка сказать, что на вопрос, чего ожидать от Москвы, он ответил бы то же самое, что и 13 лет назад: проблем.

Россияне любят создавать проблемы. Почему? Потому что думают, что могут. И они хотят доказать всем, что могут. В этом контексте можно вспомнить отравление Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году, вторжение в Грузию в 2008-м, войну против Украины с 2014-го и до теперь, отравление Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018-м, а перед тем организацию взрыва на складе боеприпасов в Врбетице в Чехии в 2014 году.

Читайте такжеDie Welt: Западу пора возродить правила Холодной войны для России"Мы можем и сделаем это. Вы нас не остановите. И вы знаете, что не остановите, а мы знаем, что вы знаете, что мы знаем. И так далее. Это их ментальность. Россияне думают, что так завоевывают уважение. "Хм, у вас хороший склад боеприпасов в Врбетице. Было бы жаль, если бы с ним что-то случилось, например, если бы он взлетел на воздух". Это ментальность мелкой сволочи, уличного мафиози, который шантажирует владельца ресторана", - говорится в статье.

Президент Джо Байден выбрал жесткий подход к России, по крайней мере в риторике. Он назвал Путина убийцей, что тот мог воспринять за комплимент, как признание его способностей. Но без ответа остается вопрос: будут ли эти жесткие слова дополнены последствиями. Два военных корабля США до сих пор не вошли в Черное море. Байден перевел внимание на сложную повестку дня внутренней политики. Но он выбрал центристскую внешнеполитическую команду. И это касается как Госсекретаря Энтони Блинкена, так и советника по национальной безопасности Джейка Саливана. Это в определенной степени радует, если обратить внимание на радикально левую внутреннюю политику. Оба чиновника - сторонники трансатлантических отношений.

Без "Росатома"? Хорошее начало

Но пока они посылали смешанные сигналы. Проблема не столько в отсутствии доброй воли американского правительства перед лицом агрессии России, как в отсутствии мощной силы воли. До сих пор предпринимаются попытки достичь взаимопонимания ценой уступок. Не стоит забывать, что Джо Байден был вице-президентом Барака Обамы. И политика последнего в отношении России была катастрофически плохой, мягкой вплоть до агрессии против Украины, когда уже было поздно. Когда Митт Ромни, претендуя на пост президента США в 2012 году, назвал Россию главным геополитическим врагом Америки, Обама посмеялся над ним.

Также не стоит забывать, что в силу обязательств перед союзниками США также ведут противостояние с Китаем в Восточной Азии. У Европы нет таких обязательств.

"Наоборот, мы, европейцы, делаем слишком мало для обороны от России. Мы не вкладываем достаточно в наши оборонные бюджеты. Германия радостно строит российский газопровод "Северный поток-2", который лишь усилит зависимость от России. А Британия одобрила, наверное, наименьший оборонный бюджет со времен Второй мировой войны", - говорится в статье.

Читайте такжеFinancial Times: Выход США из Афганистана может принести новую войну в УкраинуАвтор отмечает, что Европа должна быть благодарной "за каждый новый день, когда Америка - наш союзник". Но в то же время, она должна знать, что прежде чем ожидать чьей-то помощи, нужно сначала помочь себе самой. И то, что "Росатом" не будет достраивать АЭС "Дукованы" в Чехии - это хорошее начало.

Скандал между Чехией и Россией

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии выслало из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

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Перевод: Лесь Дымань