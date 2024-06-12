Американские и европейские чиновники не могут согласовать условия предоставления средств от замороженных активов РФ.

Между правительствами США и европейских стран возникло серьезное разногласие относительно плана предоставления огромного кредита Украине на 50 миллиардов долларов. Это привело к тому, что переговоры не состоятся после саммита G7 на этой неделе и вплотную приближаются к выборам в США, пишет Politico.

По словам журналистов, в то время как лидеры семи ведущих экономик мира соберутся в Италии, американские надежды на то, что эта встреча станет демонстрацией поддержки Украины со стороны Запада похоже провалились из-за роста раздражения Европы.

"Вашингтон предлагает: "Мы [США] берем кредит, Европа берет на себя весь риск, вы [Европа] платите проценты, а мы [США] используем эти деньги для американо-украинского фонда. Мы можем быть глупыми, но не настолько", – сказал один высокопоставленный европейский дипломат.

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Отмечается, шесть высокопоставленных дипломаты и чиновники заявили, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, скажут президенту Джо Байдену, что они отвергают американское предложение, чтобы Европа выступила гарантом кредита.

"Европейские правительства ощутимо раздражены планом США, который, по их мнению, будет означать, что они окажутся на крючке выплаты кредита, если что-то пойдет не так, тогда как американские компании потенциально могли бы получить наибольшую выгоду от контрактов на реконструкцию Украины", – говорится в статье.

К тому же нет уверенности, что Дональд Трамп в случае победы на выборах в ноябре поддержит эту инициативу. По словам трех чиновников, заключение окончательного соглашения будет отложено как минимум до осени. Хотя ожидается, что лидеры G7 в Апулии поддержат общую идею предоставления кредита Украине, они вряд ли согласятся с любыми деталями.

Риски по кредиту

Авторы напоминают, что для оказания помощи Вашингтон предложил выделить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который ежегодно будет выплачиваться за счет доходов, полученных от российских активов. ЕС и США теоретически согласны с этим планом, но они расходятся во мнениях относительно того, кто будет на крючке, если что-то пойдет не так.

Ключевой вопрос заключается в том, кто юридически будет нести ответственность за возврат кредита, если дружественное России правительство Венгрии наложит вето на продление санкций ЕС против Кремля, которые по закону должны возобновляться каждые шесть месяцев. Другие риски включают то, что российские активы перестанут приносить достаточный доход или будут возвращены России в рамках мирного урегулирования.

США предложили, чтобы европейские страны взяли на себя основной финансовый риск, когда страны будут нести ответственность пропорционально сумме замороженных российских активов, которыми они владеют.

По словам высокопоставленных европейских чиновников, Европа и Америка также борются за контроль над кредитом и над тем, как эти деньги будут тратиться. По их словам, если Вашингтон – или учреждения с большой долей США, такие как Всемирный банк – выделят деньги, американские компании получат преимущество в получении прибыли.

Инициатива Европы

В знак раздражения европейцы теперь предлагают обеспечить собственный кредит Украине, без помощи США или G7. Хотя некоторые дипломаты считают, что это в основном способ давления на США, чтобы заставить их пойти на уступки, страны ЕС уже обсудили юридические механизмы на случай, если они решат действовать самостоятельно, говорится в статье.

Согласно альтернативному плану, ЕС предоставит Украине кредит в размере 50 миллиардов евро, который она будет возвращать за счет поступлений от замороженных в ЕС российских активов на сумму около 200 миллиардов евро. В качестве обеспечения кредита ЕС использует свой семилетний бюджет в размере 1,2 триллиона евро. Высокопоставленный дипломат ЕС предположил, что этот вариант набирает обороты, поскольку не требует единодушия среди стран ЕС.

Кредит для Украины под доходы от активов РФ

Ранее УНИАН писал, что США предложили выделить Украине $50 миллиардов из замороженных активов РФ. Вашингтон ведет переговоры с партнерами о том, чтобы возглавить группу союзников, которые предоставят Украине помощь. А расходы будут возмещены за счет непредвиденных доходов от российских активов, которые были заморожены и по которым начисляются проценты в основном в Европе.

В то же время США готовы предоставить Украине $50 млрд такого кредита, если ЕС сможет на неопределенный срок продлить санкции против Москвы, чтобы гарантировать, что США не останутся на крючке выплат.

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