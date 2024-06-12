Журналисты считают, что на встрече в Италии могут объявить о предоставлении Украине кредита на 50 миллиардов долларов.

Страны "Большой семерки", похоже, собираются согласиться на предоставление Украине кредита на 50 миллиардов долларов под проценты, полученные от замороженных российских активов. О решении могут объявить на саммите G7 в Италии. Но даже эта сумма, по мнению экспертов, только начнет делать первые шаги в развитии новой Украины, пишет The New York Times.

В то же время журналисты отмечают, что для президента США Джо Байдена, который в 12 июня улетает в Италию, саммит G7 происходит в очень ответственный момент. Перед ним стоит задача убедить своих союзников, начиная с Владимира Зеленского, что Соединенные Штаты планируют и в дальнейшем поддерживать Украину, независимо от результатов выборов в ноябре.

"Сейчас, когда война достигла критического момента, лидеры "Большой семерки", похоже, готовы завершить многомесячные дискуссии о том, как использовать 300 миллиардов долларов замороженных активов российского центрального банка, которые в основном хранились в европейских финансовых учреждениях. Идея заключается в том, чтобы обеспечить вливание экономической помощи Украине", – пишет издание.

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Отмечается, что администрация Байдена, после значительных внутренних споров, настаивала на прямом аресте этих активов. Но эта идея провалилась в Европе, где хранится большая часть средств, из-за опасений, что это будет нарушением международного права. ЕС согласился использовать проценты, которые приносят активы центрального банка там, где они хранятся для предоставления Украине около 3 миллиардов евро ежегодно.

Однако администрация Байдена хотела предоставить Украине больше средств наперед, поэтому разработала план использования этих процентов для обеспечения кредита, который США и другие страны G7 могли бы предоставить немедленно. Этот заем может составлять до 50 миллиардов долларов и будет погашаться со временем за счет так называемых "неожиданных доходов", которые будут генерироваться за счет российских денег.

В течение последних недель министры финансов самых влиятельных стран мира пытаются определить, как именно деньги будут переданы Украине, и обсуждают возможность передачи их через такое учреждение, как Всемирный банк, в качестве посредника. Непонятно, как будет погашаться заем, если война закончится до наступления срока погашения облигаций или если процентные ставки упадут, что сделает поступления от активов недостаточными для погашения займа.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на ожидаемом саммите будет "единодушие" в работе над планом использования замороженных активов для помощи Украине в восстановлении после войны.

Эвелин Фаркас, исполнительный директор Института Маккейна при Университете штата Аризона, которая ранее работала заместителем помощника министра обороны США, считает, что разблокирование замороженных активов стало бы "изменением правил игры".

Кредит для Украины

Ранее УНИАН писал. что между правительствами США и европейских стран возникло серьезное разногласие относительно плана предоставления огромного кредита Украине в 50 миллиардов долларов. Это привело к тому, что переговоры не состоятся после саммита G7 на этой неделе и вплотную приближаются к выборам в США.

Именно США предложили выделить Украине $50 миллиардов из замороженных активов РФ. План будет использовать прибыль от замороженных российских активов для погашения помощи.

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