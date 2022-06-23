Лидеры западных стран также обеспокоены позицией Китая.

Представители стран "Большой семерки" и Североатлантического альянса займутся разработкой новых способов давления на Российскую Федерацию из-за войны в Украине. Лидеры обеспокоены позицией Китая.

Об этом пишет Reuters.

Лидеров Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии включили в работу саммита НАТО, чтобы показать, что страны Запады все еще наблюдают за Китаем несмотря на войну в Украине.

"Война России против Украины активизировала наши партнерские отношения во всем мире. Однако это не значит, что Украина заставляет нас отводить взгляд от Китая. На самом деле, как раз наоборот", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на саммите НАТО примут новую стратегическую концепцию, которая будет направлена на устранение угроз со стороны России и Китая.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите "Большой семерки" и саммите НАТО.

Как ранее сообщал УНИАН, в Вашингтоне озвучили главные цели в рамках саммитов "Большой семерки" и НАТО. Все сводится к войне в Украине, которую развязала Российская Федерация. Встречи лидеров пройдут уже в конце июня. На них онлайн выступит украинский президент.

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