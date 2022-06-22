Саммиты пройдут уже в конце июня

В Вашингтоне озвучили главные цели в рамках саммитов "Большой семерки" и НАТО. Все сводится к войне в Украине, которую развязала Российская Федерация.

Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета госбезопасности США Джон Кирби.

Отмечается, что саммиты пройдут уже в конце июня. Американский президент Джо Байден будет преследовать следующие цели:

усиление непреклонной поддержки США демократической, суверенной Украины;

привлечение России к ответственности за войну;

управление разрушительными рисками для глобальной экономики, в частности, повышение цен на топливо и продовольствие;

формирование информационного видения мира, в котором демократия способна реализовывать свой потенциал и победить авторитарные и коррумпированные подходы.

Как сообщал УНИАН, 15 июня, президент США Джо Байден объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 1 миллиард долларов.

Пакет помощи включает: управляемые снаряды для РСЗО, 18 гаубиц M777 и 36 тыс. снарядов к ним, две дополнительные противокорабельные системы Harpoon для безопасности на побережье, тысячи приборов для защищенного радиосвязи и приборов ночного видения и других оптических приборов.

Кроме того, объявлено о выделении 225 миллионов долларов на гуманитарную помощь населению.

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