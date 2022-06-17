Новая модель обороны восточного фланга НАТО будет означать "существенное усиление способности к сдерживанию и обороне во всем альянсе".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что до саммита Альянса в Мадриде его члены должны согласовать новую модель обороны восточного фланга, что вызвано полномасштабным вторжением России в Украину.

Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам министерской встречи НАТО в четверг, передает "Европейская правда".

"Мы достигли значительного прогресса, согласовав конкретные условия, элементы новой модели, а также услышали, что несколько союзников готовы предоставить дополнительные силы для усиления этой модели", – отметил генсек НАТО.

Позже он конкретизировал, что основой новой модели обороны НАТО на восточном фланге будут три столба.

"Первый - это увеличение передового присутствия с большим количеством боевых операций, и мы уже увеличили свое присутствие. За последние несколько месяцев мы удвоили количество боевых групп на востоке с четырех до восьми", – отметил генсек НАТО.

Вторым столпом модели является предварительное развертывание военного оборудования для экономии времени в условиях, когда требуется мобилизация сил.

"И третьим элементом является предварительное определение подразделений - это силы, которые будут проходить обучение на определенной территории, где будут иметь определенные обязанности... то есть будут разворачиваться не все силы, а часть их будет развернута предварительно, а другая часть – находиться в родной стране, но быть готовой к перемещению в случае необходимости", – пояснил Столтенберг.

Он подытожил, что новая модель обороны восточного фланга НАТО будет означать "существенное усиление нашей способности к сдерживанию и обороне во всем альянсе".

Напомним, саммит НАТО состоится в Мадриде 29-30 июня. В нем примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

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