Президент сказал, каким количеством ракет разбили станцию.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Трипольскую тепловую электростанцию уничтожило 4 российские ракеты, еще 7 удалось сбить.

Об этом глава государства сказал в интервью для PBS NewsHour. Как пояснил президент, Трипольскую ТЭС не удалось защитить от российских ракет, потому что в украинской системе ПВО иссякли боеголовки, которыми защищали объект.

"Летело 11 ракет. Первые 7 мы уничтожили. Четыре - уничтожили Триполье. Почему? Потому что у нас было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", - сообщил Зеленский.

В то же время глава государства напомнил о недавней атаке Ирана на Израиль и о реакции мирового сообщества.

"Когда союзники говорят, что не могут нам дать то или иное оружие, или не могут быть в Украине с теми или иными силами, потому что тогда будет восприниматься, что Украина затянула НАТО в войну, я вам хочу задать вопрос: Израиль в НАТО или нет? Вот вам и ответ. Израиль не страна НАТО, а союзники, в том числе страны НАТО защищали Израиль. Показали силам Ирана, что Израиль был не в одиночку. И это урок. И это ответ всем, кто говорит на любом континенте, что Украине надо помогать очень осторожно, чтобы не втянуть страны НАТО в войну", - подчеркнул Зеленский.

Трипольская ТЭС полностью уничтожена

В результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. Она была самой мощной электростанцией региона, и питала Житомирскую и Черкасскую области.

Директор центра "Психея" Геннадий Рябцев и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко высказывали мнения, насколько сильно почувствует этот удар энергетика Украины. Харченко предполагает, что первые негативные последствия мы увидим летом. Сейчас ситуация тяжелая для жителей города Украинка, ведь там отопление и горячая вода полностью зависели от мощностей ТЭС. Город не имеет своей котельной, чтобы греться зимой.

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