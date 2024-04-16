Главный дипломат ЕС предупредил, через год думать об этом может быть слишком поздно.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель оценил, что делать Украине с разбитой Трипольской ТЭС, с учетом того, что Киеву не хватает ракет для защиты подобных объектов от новых возможных атак Москвы.

Он считает, что прежде чем считать деньги на восстановление Украины, нужно позаботиться, чтобы ее не разбили. Дешевле дать Киеву системы Patriot, чем потом восстанавливать электростанции, акцентировал он Le Monde.

"Прежде чем говорить о восстановлении Украины, мы должны избежать ее разрушения. Дешевле купить системы Patriot, чем восстанавливать электростанцию, на которую нацелились россияне", - заявил он.

Боррель считает, что думать о таких вещах через год - может быть слишком поздно. Чиновник уверен - все страны ЕС могут вложиться больше, чтобы выполнить обязательства помощи перед Киевом.

Нет смысла сравнивать усилия, которые прилагают Франция, Германия или другая страна ЕС. Важно, чтобы сложилась общая позиция, указал Боррель.

"Моя роль заключается не в том, чтобы указывать пальцем на ту или иную страну, а в том, чтобы выработать общую позицию. Для меня важна общая цифра", - сказал дипломат.

Зеленский раскрыл детали уничтожения Трипольской ТЭС

В новом интервью для PBS NewsHour президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые детали об ударе по Трипольской ТЭС. Он уточнил, что Россия запустила по станции 11 ракет. Первые 7 силы ППО сбили, но на другие боеголовки не хватило ракет. Их было ноль. "Четыре - уничтожили Триполье. Почему? Потому что у нас было ракет ноль", - сказал Зеленский.

Он сравнил реакцию мира на удары по Израилю с реакцией, которую получает Украина. Союзники высказывают больше озабоченности, хотя Израиль не является частью НАТО. Это урок для тех, кто рассказывает, будто бы помощь Украине может спровоцировать риски для глобальной безопасности, втянуть НАТО в войну, заявил Зеленский.

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