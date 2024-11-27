Круз обвинил президента Джо Байдена в попытках "намеренно обострить" войну в Украине.

Сенатор-республиканец из Техаса Тед Круз обвинил президента Джо Байдена в намеренной эскалации войны между Россией и Украиной до прихода к власти Дональда Трампа. Как пишет Newsweek, Круз раскритиковал решение Байдена дать Украине "зеленый свет" на использование для ударов по России американских ракет ATACMS, а также на поставку Киеву противопехотных мин.

Круз отметил, что оба решения были приняты уже после победы Трампа на выборах, что говорит о том, что Байден пытался "намеренно обострить" войну.

"За весь ход этой войны Джо Байден и [вице-президент] Камала Харрис не подписались ни под одним из этих шагов до сих пор. Перед выборами они не хотели действовать, опасаясь ответственности за любую эскалацию, которая может последовать за этим. Они не дали зеленый свет. Но после выборов, когда они уже уходят, они как будто стоят и льют бензин вокруг Белого дома и ищут спичку. То есть они действительно пытаются все поджечь", - сказал сенатор.

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Круз рассказал, что был вместе с Трампом в самолете, когда появилась новость о том, что Байден одобрил использование Украиной ракет ATACMS против России.

"Мы смотрели по телевизору новости об администрации Байдена и о том, что она делает для преднамеренной эскалации войны с Россией. Должен сказать, что все в самолете качали головами и говорили: "Они пытаются начать третью мировую войну". Вот именно, они намеренно пытаются ухудшить ситуацию".

При этом Круз добавил, что, по его мнению, война между Украиной и Россией закончится в следующем году поражением России после "какого-то урегулирования путем переговоров".

Джо Байден и война в Украине

Как пишет The Washington Post, Джо Байден своими последними решениями спешит укрепить позиции Украины перед потенциальными переговорами с Россией.

При этом источники издания считают, что в течение нескольких месяцев Украина может быть вынуждена начать переговоры с Россией о прекращении войны и что она может быть вынуждена отказаться от территорий.

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