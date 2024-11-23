Президент США принял несколько серьезных решений в пользу Украины, хотя Путин продолжает угрожать.

Решение президента США Джо Байдена предоставить Украине разрешение на использование западных ракет по территории России может свидетельствовать о том, что, на исходе срока своих полномочий, он решил больше не сдерживать себя из-за страха перед российской ядерной угрозой, которая так и не материализовалась, заявляет старший советник Центра стратегических и международных исследований Дов Закхайм.

По его словам, это решение было номинально ответом на то, что Россия направила около 50 000 солдат для боевых действий в Курской области, включая около 10 000 северокорейских солдат. Войска КНДР являются авангардом гораздо более многочисленного северокорейского контингента, насчитывающего, возможно, около 100 000 человек, который должен присоединиться к российской армии, пишет он в материале для The Hill.

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Решение Байдена также позволило Украине использовать британско-французские ракеты воздушного базирования Storm Shadow/Scalp, в состав которых входят навигационные системы сопоставления контуров местности американского производства, и поэтому на их использование наложены американские ограничения.

В тот день, когда Украина впервые применила ATACMS по России, кремлевский диктатор Владимир Путин официально подписал изменения в ядерной доктрине России. Теперь удары ВСУ западными ракетами по территории РФ якобы "напрямую вовлекают в военный конфликт страны НАТО".

Операция ВСУ в Курской области, безусловно, отвечает новым критериям России для применения ядерного оружия. Но, сообщается, что применение Украиной, в частности, ATACMS по территории временно оккупированного Крыма тоже должно было бы быть причиной для "российского ответа".

"Однако на практике, что бы ни говорилось в официальной ядерной доктрине России, решение о том, применять или не применять ядерное оружие, всегда принимал только Путин. И он не приказывал применять его, хотя Белый дом постоянно опасался этого. На самом деле, Кремль только и делал, что угрожающе шумел", - отмечает Закхайм.

Он также подчеркивает, что если бы все необходимые для Украины решения были приняты США еще несколько лет назад, война могла бы уже давно закончиться.

Новости о других угрозах России

Ранее УНИАН сообщал, что Москва стремится запугать Киев и союзников.

"Развертывание этого потенциала [баллистических ракет средней дальности] не изменит ход конфликта и не сдержит союзников по НАТО от поддержки Украины", - отметила она.

Кроме того, в ISW проанализировали, как удар новой баллистикой по Днепру меняет войну.

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