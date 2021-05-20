Компания Lego подготовила к выпуску новый набор под названием Everyone is Awesome («Все прекрасны»). Он посвящен сообществу ЛГБТК+.
Об этом сообщили на сайте компании.
При разработке набора к шести цветам радужного флага добавили голубой, белый и розовый, представляющие транс-сообщество, а также черный и коричневый, подчеркивающие разнообразие оттенков кожи и происхождения людей ЛГБТК+.
Всего в набор входит 346 деталей, среди которых 11 фигурок каждого цвета с разными прическами.
Читайте такжеПапа Римский поддержал родителей ЛГБТ-подростков: "Бог любит всех"Почти все фигурки сделаны без указания пола. Только фиолетовая фигурка с париком, намекающим на «дрэг-квин».
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