Министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что Эр-Рияд готов выступить посредником между Киевом и Москвой.

Саудовская Аравия и Россия подтвердили тесное сотрудничество в нефтяном картеле ОПЕК+ и обсудили Украину, зерно и Сирию на встрече министров иностранных дел.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан сказал, что говорил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым о "важности глубокой координации между Королевством и Россией на энергетических рынках" и выразил "непоколебимую приверженность" его страны соглашению ОПЕК+, сообщает Bloomberg.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что Эр-Рияд готов выступить посредником между Киевом и Москвой. Он сказал, что королевство поддерживает международные усилия по поиску политического решения кризиса.

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"Я подтвердил министру иностранных дел России готовность королевства приложить все усилия для посредничества между сторонами", - сказал принц Фейсал.

Выступая на совместной пресс-конференции в Москве, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война на Украине не повлияла на энергетическое сотрудничество.

Лавров также говорил о Сирии, где Россия активно участвует с 2015 года в поддержке президента Башара Асада. Он сказал, что Сирии следует разрешить вернуться в Лигу арабских государств. Саудовская Аравия заявила, что такой шаг преждевременный.

Визит министра иностранных дел Саудовской Аравии в Украину

Визит министра иностранных дел Саудовской Аравии в Москву состоялся после того, как в конце прошлого месяца он совершил неожиданную поездку в Киев. Это был первый визит высокопоставленного саудовского чиновника за 30 лет. Саудовская Аравия, которая участвовала в обмене пленными между Россией и Украиной, продолжит "искать возможности для облегчения диалога между обеими сторонами", сказал принц Фейсал. Арабские государства Персидского залива стремились застраховать свои позиции между Москвой и Киевом.

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