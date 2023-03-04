Помощь содержит 135 мощных генераторов от 20 до 400 кВт, теплые одеяла, средства гигиены.

Королевство Саудовская Аравия отправило в Украину гуманитарную помощь на сумму 100 миллионов долларов США.

"Саудовская Аравия отправила 3 самолета гуманитарной помощи Украине. Это произошло в рамках программы на $100 млн", – сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

В частности, среди помощи – 135 мощных генераторов от 20 до 400 кВт, теплые одеяла, средства гигиены. Они будут распределены в шести регионах для реагирования на насущные потребности тысяч людей.

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"Мы очень благодарны Саудовской Аравии за поддержку Украины. Эта гуманитарная помощь является свидетельством солидарности и поддержки, которая существует между нашими государствами", - сообщил Ермак.

Помощь от Саудовской Аравии - что известно

На прошлой неделе глава МИД Королевства Саудовская Аравия в Украине Файсал бин Фархан Аль-Сауда совершил первый за время с момента установления между КСА и Украиной дипломатических отношений официальный визит.

Во время визита министра были подписаны два документа, которые формализовали предоставление Украине предоставления пакета помощи на 400 миллионов долларов, который был анонсирован ранее. Речь идет о гуманитарной помощи на 100 млн долларов и предоставлении нефтепродуктов на 300 млн долларов.

Позиция Саудовской Аравии по войне в Украине

Страна неоднократно поддерживала в Генеральной Ассамблее ООН резолюции в поддержку Украины. Среди документов – резолюция к годовщине полномасштабной войны, содержащая призыв к РФ вывести войска из Украины. Документ готовили Украина и десятки стран-партнеров.

Кроме того, КСА привлекалась к процессу обмена пленными между Украиной и РФ. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман выступил посредником и способствовал освобождению из российского плена 10 иностранцев.

В то же время США раньше высказывали опасения относительно возможной передачи Саудовской Аравией России американских оборонных технологий.

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