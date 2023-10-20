Как будет действовать НАТО, будут решать по окончании расследования.

НАТО стоит закрыть судоходство в Балтийском море, если подтвердятся подозрения, что газопровод Balticconnector и кабели связи между Финляндией, Швецией и Эстонией повредила Россия. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью латвийскому телевидению.

Он отметил, что надо дождаться результатов официального расследования, а уже потом прибегать к определенным действиям на уровне НАТО. Но, как заверил Ринкевич, он говорил с президентами Финляндии и Эстонии, и "примерно понятно", в каком направлении сейчас движется расследование.

Пока что в НАТО решили просто усилить патрулирование Балтийского моря. Но реакция может стать жестче.

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"Если видим такие инциденты, по моему мнению, НАТО следовало бы реально просто закрыть судоходство в Балтийском море. Это можно сделать. Суда можно остановить. Конечно, это вопрос целого ряда морских прав, но если будет четко доказано, что это Россия [...], должна быть дискуссия о том, что для защиты нашей критической инфраструктуры надо говорить, что мы можем закрыть Балтийское море", - цитирует Ринкевича местное издание LSM.

По его словам, пока эти вопросы в рамках НАТО не обсуждали, поскольку не закончено расследование.

Повреждение газопровода и кабелей в Балтийском море

Как писал УНИАН, 10 октября Финляндия сообщила о повреждении подводного газопровода Balticconnector, соединяющий эту страну с Эстонией. Согласно сообщениям эстонских военных, трубопровод был поврежден с одной стороны и частично смещен со своего места.

Через неделю власти Швеции сообщили, что при неизвестных обстоятельствах получил повреждения телекоммуникационный кабель, соединяющей эту страну с Эстонией. Отмечается, что этот инцидент, вероятно, произошел в то же время, когда был поврежден газопровод, однако кабель продолжает работать по крайней мере частично.

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