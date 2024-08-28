Отмечается, что в Москве ожидали более четких заявлений от Гросси.

Россия хочет, чтобы Международное агентство по атомной энергии заняло "более объективную и четкую" позицию в вопросах ядерной безопасности. Заявление прозвучало на следующий день после того, как глава агентства посетил атомную станцию в Курской области РФ.

Издание Reuters пишет, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил во вторник, 27 августа, Курскую АЭС и предупредил об опасности серьезной ядерной аварии на ней. Он сказал, что осмотрел повреждения от удара беспилотника, в котором Россия обвинила Украину, но не сказал, кто несет ответственность.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва хотела бы, чтобы МАГАТЭ более четко высказывалось по вопросам ядерной безопасности, хотя она и отрицает, что требует от агентства занять пророссийскую позицию.

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"Мы видим и оценки, и работу этой структуры (МАГАТЭ), но каждый раз хотим более объективного и четкого выражения позиции этой структуры", - сказала Захарова. "Не в пользу нашей страны, не в пользу подтверждения позиции Москвы, а в пользу фактов с одной конкретной целью: обеспечить безопасность и не допустить развития сценария по катастрофическому пути, к которому всех подталкивает киевский режим".

Во время своего визита Гросси сказал, что станция, построенная по советскому проекту, особенно уязвима, поскольку - в отличие от большинства современных атомных электростанций - у нее нет защитного купола, который мог бы обеспечить защиту в случае удара беспилотников, ракет или артиллерии.

На вопрос журналиста на пресс-конференции, осудил ли он удар беспилотником как "ядерную провокацию" со стороны Украины, Гросси ответил: "Опять же, указывать пальцем - это то, к чему я, как генеральный директор МАГАТЭ, должен относиться очень серьезно. Но очевидно, что нельзя отделить то, что мы увидели здесь, от недавней военной активности, которую мы наблюдали".

МАГАТЭ на протяжении всей 30-месячной войны призывало обе стороны воздерживаться от боевых действий вблизи ядерных установок, чтобы избежать катастрофических инцидентов.

Ситуация на Курской АЭС - последние новости

Поскольку продолжается операция ВСУ в Курской области РФ многие спекулировали на теме того, может ли станция быть захвачена украинскими военными. Владимир Путин даже обвинял Силы обороны в намерениях атаковать станцию.

Вскоре в России снова заявили, что Украина якобы пыталась атаковать дроном-камикадзе Курскую атомную электростанцию. В пропагандистских СМИ РФ писали, что БПЛА посадили при помощи РЭБ в непосредственной близости от станции.

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