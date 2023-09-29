Приз, которым отметили столицу Чечни – город Грозный, выдан на перспективу – на 2025 год.

Президент РФ Владимир Путин поощрил лидера Чечни Рамзана Кадырова присвоением городу Грозному статуса "Культурной столицы".

Как сообщает The Moscow Times, после того, как Кадыров-младший избил заключенного, фонд президента РФ Владимира Путина признал город Грозный культурной столицей.

Издание напоминает, что ранее резонанс вызвало видео, которое широко тиражировалось в социальных сетях. В частности, на видеозаписи было зафиксировано жестокое избиение сыном лидера Чечни Адамом Кадыровым жителя Волгограда Никиты Журавеля.

Видео дня

"Приезд Рамзана Кадырова в Москву, закончился для главы Чечни не допросами следователей, а приятными подарками от президента Путина. На конкурсе "Культурная столица года", который проводится президентским Фондом культурных инициатив, победу присудили Нижнему Новгороду и Грозному", - отмечает издание.

Отмечается, что победитель в номинации должен быть один, но организаторы конкурса не смогли отказать Грозному, который получил этот статус за танцы, устроенные для жюри. Позднее председатель оргкомитета конкурса Николай Новичков сказал, что "судьи" не смогли выбрать только один город. Поэтому победителями стали два города одновременно: Нижний Новгород – получил "Культурную столицу 2024 года", а Грозный - аналогичное звание 2025 года. Победитель получит средства из бюджета на реализацию каких-то инициатив.

Кроме того, Кадыров получил еще одно поощрение – поддержку Путина в строительстве новой мечети в российском Южном Бутове. Отмечается, что мечеть будет построена на улице имени Ахмата-Хаджи Кадырова - отца Рамзана Кадырова.

"Кадыров несколько дней назад опубликовал видео, на котором его 15-летний сын избивает Журавеля. Никакой реакции от правоохранительных органов на этот ролик не последовало. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать избиение сыном Кадырова арестованного за сожжение Корана", - акцентирует The Moscow Times.

Скандал с сыном Кадырова

Напомним, в мае 2023 года в социальных сетях появилось видео сожжения Корана в российском городе Волгоград. Силовики страны-агрессора за "поджог" задержали Никиту Журавеля и передали его кадыровцам.

Позднее стало известно, что 15-летний сын лидера Чечни – Адам Кадыров собственноручно избивает заключенных в грозненском СИЗО. В частности, в августе уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о получении от Журавеля соответствующей жалобы.

В сентябре Кадыров-младший опубликовал пост, из которого следует, что он считает себя абсолютно безнаказанным.

Некоторые пользователи соцсетей оставили комментарии под постом. Они считают юношу трусом, который "прикрывается" отцовской охраной и способен бить лишь человека, у которого связаны руки.

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