Глава МИД Украины заявляет, что введение санкций в отношении российского газа и нефти будет служить лучшим интересам Европы, не только Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Европейский Союз продолжает платить России миллионы евро за нефть и газ, что позволяет финансировать военную машину РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в Брюсселе перед началом заседание Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС, на которое пригласили Кулебу.

Он сообщил, что одобрение шестого пакета санкций Евросоюза является одним из вопросов повестки дня его визита в Брюссель.

"Мы все заинтересованы увидеть, как завершится эта сага. Я хочу напомнить, что ежедневно европейские страны продолжают платить России миллионы евро за газ и нефть. И это именно те деньги, которые ею используются для финансирования российской военной машины, ее агрессии и зверства", - заявил Кулеба.

Глава МИД добавил, что Европейский Союз по сути платит дважды: в одном случае на поддержку Украины, а в другом - за российские энергоносители, что позволяет России совершать разрушения на украинской земле после применения российского вооружения. "Это не то, как это должно работать", - отметил Кулеба.

Он добавил, что введение санкций в отношении российского газа и нефти будет служить лучшим интересам Европы, не только Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающей нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Вместе с тем в венгерском правительстве заявили, что план Евросоюза по полному запрету на импорт российской нефти является неудовлетворительным, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.

8 мая представители стран ЕС не достигли согласия в вопросе санкций против России, предусмотренных шестым пакетом.

13 мая агентство Bloomberg сообщило, что в некоторых странах ЕС допускают отложение решения о введении эмбарго на импорт российской нефти. Это может быть сделано, чтобы не было задержки с введением других мер из шестого санкционного пакета, если не удастся убедить Венгрию поддержать эмбарго.

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