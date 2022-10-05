Пионтковский рассказал, чем именно себя выдали авторы текста, который был опубликован в Twitter Маска.

Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский прокомментировал скандальный пост Илона Маска, который был размещен в его Twitter. По мнению эксперта, не обошлось без "заботливой руки КГБ".

Своим мнением Пионтковский поделился в беседе с правозащитником Марком Фейгиным.

По словам политолога, Маск едва ли мог сам написать, что Крым был передан Украине якобы "по ошибке" Хрущева. Такие формулировки используют россияне, а на Западе в это никто не верит.

"Там же уши торчат! Ну слушайте, это гениальный южноафриканский инженер, откуда он знает, откуда ему известна такая терминология? Наверное в детстве в Южной Африке учил... Никакой американский политолог это не примет. Это жаргон... ", - отметил Пионтковский.

Политолог также отметил, что весь пост могли написать российские спецслужбы. Все это делалось для того, чтобы попытаться остановить США и другие страны, которые активно помогают Украине бороться с российской агрессией.

"Весь этот текст написан какой-то заботливой рукой... От этого просто разит КГБ-шным текстом... Текст, он для того, чтобы создать какое-то впечатление в Америке", - добавил эксперт.

Скандал вокруг Илона Маска: с чего все началось

3 октября американский миллиардер, глава SpaceX Илон Маск предложил закончить российско-украинскую войну, отдав часть украинской территории России. Так, он считает, что мир может наступить после того, как Украина откажется от Крыма, который, по его словам, якобы был "по ошибке" передан Украине Хрущевым. В этом случае последнее слово должно быть за самим народом.

Пост Маска вызвал шквал критики. После этого он решил оправдаться за скандальный "мирный" план и заявил, что поддерживает Украину. Однако гнев пользователей уже не остановить. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник написал: "Пошел на*уй" - мой дипломатический ответ". Украинские знаменитости уже отреагировали на скандальный твит Илона Маска, над инженером пошутили Притула, Дантес и многие другие.

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