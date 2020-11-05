Кокаин общим весом в 11,5 тонны находился в пяти грузовых контейнерах, в которых также был металлолом.

Полиция Бельгии обнаружила в порту Антверпена крупнейшую партию наркотиков среди всех, что поступили из других стран мира — кокаин общей стоимостью около 450 миллионов евро.

Об этом сообщает издание Het Laatste Nieuws.

Запрещенное вещество общим весом в 11,5 тонны располагалось в пяти грузовых контейнерах, в которых также находился металлолом. Оно прибыло в страну из Гайаны, страны в Латинской Америке — сначала в порт Зебрюгге, а затем в Антверпен. Следующей точкой следования груза должны были стать Нидерланды, но властям удалось выйти на след преступной группировки, транспортировавшей наркотик.

По делу об этой партии кокаина арестовали двоих человек — в том числе бывшего полицейского, обвиняемого по другому делу о контрабанде наркотиков. Он также находится под следствием в связи с делом об отмывании денег через еврейскую общину: по предварительным данным, члены диаспоры в Европе отмыли до 9 миллионов евро для латиноамериканских картелей.

Активизация наркотрафика в Бельгии

Последние несколько лет поток наркотрафика через Антверпен заметно усилился. Только с 2016 по 2019 год в порту конфисковали запрещенных веществ примерно на 3,2 миллиарда евро.

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Автор: Олег Давыгора