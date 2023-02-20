Примерно в той же точке, что и во время недавних трагических событий.

В зоне вблизи границ Турции и Сирии снова произошло мощное землетрясение. Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр на своем официальном сайте его магнитуда составила 6,4.

Толчки были зафиксированы в 20:04 по тамошнему времени (19:04 по Киеву). Глубина составила 10 километров.

Центральная точка землетрясения расположена примерно в 14 километрах от Антакьи, где две недели назад были мощные толчки. В том числе в этом городе во время трагических событий погибла семья из Украины.

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Как передает Reuters слова очевидцев, в Антакье из-за сегодняшнего землетрясения снова разрушались здания. Турецкие спасатели уже работают на месте и ищут, есть ли пострадавшие.

Магнитуда 6,4 стала самой большой с 6 февраля. В тот день, во время трагических событий, было зафиксировано пять землетрясений с показателем магнитуды от 6,0 до 7,8. Глубина составляла от 5 до 40 километров.

Землетрясение в Турции: что известно

6 февраля в Турции и Сирии произошло несколько землетрясений, после которых следовало еще множество афтершоков.

На помощь в Турцию отправили отряд украинских спасателей и необходимую технику. По данным ГСЧС, причиной масштабных разрушений в Турции, которые произошли из-за мощного землетрясения, может быть неправильное планирование застройки.

Землетрясение вызвало и изменения в земной коре. Один из разломов достиг в глубине около 30 метров.

На данный момент известно, что количество жертв перевалило отметку в 45 тысяч.

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