Под контролем "Талибана" теперь находятся пять афганских провинций.

Афганские боевики из движения "Талибан" захватили стратегически важный город Кундуз, который является одноименной провинции на северо-востоке страны.

Об этом сообщает Reuters.

300-тысячный Кундуз перешел под контроль талибов 8 августа. Он играет важную роль и для боевиков, и для властей, потому что находится на пути к другим провинциям, богатым полезными ископаемыми.

На данный момент "Талибан" контролирует ключевые правительственные объекты в Кундузе, но государственные силы безопасности все еще ведут сопротивление из аэропорта и с военной базы.

Читайте такжеСМИ опубликовали видео расстрела талибами 22 пленных спецназовцев (18+)Представители талибов утверждают, что захватили значительную часть провинции и подошли к аэропорту.

Силы безопасности Афганистана обещают начать крупномасштабную операцию, чтобы вернуть потерянные территории.

Помимо Кундуза, на данный момент "Талибан" контролирует еще четыре провинции Афганистана: Нимруз, Джаузджан, Сари-Пуль и Талокан.

Напомним, что "Талибан" перешел в открытое наступление после того, как в этом году США объявили об окончании своей 21-летней военной кампании в Афганистане и выводе своих войск. Последние американские военные покинутт страну до 31 августа.

Автор: Станислав Кожемякин