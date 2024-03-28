Уполномоченная по правам человека в России полагает, что есть причина говорить "о зрелости и цивилизованности" ее страны.

Теракт в Москве в "Крокус Сити Холл" продолжает находиться в центре внимания, - российский омбудсмен нашла слова, чтобы оправдать РФ после появления информации о пытках задержанных.

Как сообщает The Moscow Times, уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в контексте с кровавым терактом заявила о "цивилизованности" РФ. Издание отмечает, что после пыток подозреваемых Москалькова заявила: тот факт, что в России не допустили расправы над задержанными по подозрению в совершении теракта, говорит "о зрелости и цивилизованности государства".

"Должна отметить, что у нас настолько цивилизованное и зрелое государство, что мы смогли избежать самосуда. Это очень и очень важно!", - написала она в Telegram-канале.

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По данным издания, на сейчас известно, что в результате террористического акта погибли 143 человека, более 360 пострадали. ФСБ утверждала, что задержала 11 человек, в том числе четырех непосредственных исполнителей теракта: Далерджона Мирзоева, Рачабализоду Саидакрами Муродали, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, которые оказались гражданами Таджикистана.

"Силовики пытали задержанных и снимали это на видео, которое затем опубликовал близкий к расформированной ЧВК "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone и распространили госСМИ. Так, Саидакрами отрезали и засунули в рот ухо, заставляя съесть. Против Фаридуни применяли пытку "Звонок Путину", пропуская ток в область паха. У Файзова был выбит глаз - на заседание суда его доставили в инвалидном кресле, с катетером. Мирзоева привезли с кровоподтеками и гематомами на лице, на шее у него висел пакет", - говорится в публикации.

После этого Москалькова заявила о недопустимости пыток в отношении задержанных и обвиняемых. "Несмотря на то, что задержание преступников бывает в очень острой форме, и уголовный закон предусматривает, что действия при задержании, связанные с нанесением вреда, не влекут ответственности, совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым. Любые процессуальные оперативные действия нужно проводить в соответствии с законом", - подчеркнула она.

The Moscow Times пишет, что один из медиацентров "Исламского государства" - "Аль-Азаим", опубликовал угрозы в адрес РФ и пообещал новые теракты из-за фотографий и видео, на которых запечатлены пытки подозреваемых терроризме.

Издание также приводит комментарий одного из адвокатов, который пояснил журналистам, какова ценность показаний, полученных под пытками. "Под пытками любой человек скажет все, что от него требуют. Пытки запрещены Конституцией, Уголовным кодексом РФ и международными нормами. Сегодня вы оправдываете пытки, а завтра вам подкинут автомат и пытать будут уже вас", - предупредил адвокат Дмитрий Захватов.

Теракт в Крокус Холл - сегодня это стоит прочитать

Вечером 22 марта в Подмосковье произошел масштабный теракт. Несколько человек, одетые в камуфляж, открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл". В результате атаки погибло много людей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. При этом российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением, в котором связал нападение террористов с Украиной, и провел аналогию с преступлениями нацистов во времена Второй Мировой войны, а глава ФСБ РФ Александр Бортников утверждал, что в теракте есть "украинский след".

При этом пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать пытки фигурантов дела. По данным Bloomberg, в легенду об "украинском следе" не верит даже ближайшее окружения Путина.

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