Сдерживание России в Черном море остается важной задачей для Украины, и это было причиной запроса Киева о дополнительных вооружениях береговой обороны.

В течение нескольких недель высокопоставленные украинские чиновники в Вашингтоне и Киеве просили у Пентагона предоставить противокорабельные ракеты и другое вооружение береговой обороны, чтобы открыть против РФ новый фронт и отразить российское вторжение.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

США ответили на эти запросы, добавив средства береговой обороны к объявленному на этой неделе пакету помощи на $800 млн.

На встрече в среду высокопоставленные чиновники Пентагона также заявили, что американские военные подрядчики должны разработать предложения по дополнительным противокорабельным ракетам, которые США могли бы поставить украинцам или американским союзникам.

Как пишет NYT, удар по кораблю "Москва", флагману российского Черноморского флота, стал яркой демонстрацией мощи противокорабельных ракет, запущенных с берега, и показал, что запросы Украины на большее количество такого вооружения было "очень дальновидным".

По словам официальных лиц, затопление "Москвы" продемонстрировало как мощь собственного оружия Украины, так и стратегическую важность расширения боевых действий от украинских городов к Черному морю, где долгое время доминировал российский флот. Потопление корабля — это удар по военным планам России.

По словам высокопоставленного чиновника Минобороны, до удара по "Москве" российский Черноморский флот мог "действовать относительно безнаказанно". Однако сейчас россияне уже отвели другие свои корабли дальше от побережья, заявил другой представитель США. Это может осложнить любую морскую атаку России на Одессу.

По словам американских официальных лиц, прекращение или сдерживание высадки морского десанта остается важной задачей для украинских официальных лиц, и это было причиной их конкретного запроса о дополнительных вооружениях береговой обороны.

Чем дальше российские корабли от берега, тем более ограниченной будет их поддержка наземных атак на украинские города.

Напомним, ранее издание The Washington Post написало, что Россия направила США официальную дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки вооружения Украине "подливают масла" в "конфликт". Россия угрожает США "непредсказуемыми последствиями". Эксперты предполагают, что войска РФ могут атаковать конвои НАТО.

В ответ на это представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что ничто не отговорит Соединенные Штаты предоставлять Украине военную помощь.

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