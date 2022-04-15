Россия угрожала Вашингтону "непредсказуемыми последствиями" в случае военной помощи Украине.

Ничто не отговорит Соединенные Штаты предоставлять Украине военную помощь.

Об этом сообщил представитель Госдепа Нед Прайс, комментируя распространенную в СМИ дипломатическую ноту из России, предупреждавшую Вашингтон в случае продолжения поставок оружия Украине.

"Россияне говорили что-то в частном порядке, что-то говорили публично. Ничто не сможет отговорить нас от стратегии, к которой мы приступили", - ответил Прайс.

Он добавил, что пока не может подтвердить какую-то частную дипломатическую переписку.

Однако Прайс отметил: "Если заявления Кремля состоят в том, что США и наши партнеры во всем мире оказывают помощь в сфере безопасности на миллиарды долларов нашим украинским партнерам, и что наши украинские партнеры чрезвычайно эффективно пользуются ею для отражения российской агрессии, что ж, тогда мы виноваты".

Кремль "не должен удивляться" поддержке США Украины, учитывая обязательства администрации Байдена по поддержке Украины еще до начала российского вторжения, ответил Нед Прайс.

Что предшествовало

Ранее The Washington Post писал, что Россия направила США официальную дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки вооружения Украине "подливают масла" в "конфликт".

Россия угрожает США "непредсказуемыми последствиями". Эксперты предполагают, что войска РФ могут атаковать конвои НАТО.

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