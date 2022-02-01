РФ от Китая получила "удар под дых", отметил однокурсник российского лидера.

Президент Российской Федерации Владимир Путин проиграл в отношении Украины после того, как украинское государство на фоне новой возможной агрессии РФ получило массовую помощь западных стран, а Россия – угрозу введения новых санкций США.

"Кремль задрожал", рассказал однокурсник главы России по институту КГБ и бывший советский разведчик Юрий Швец в эфире канала "Украина 24".

"Судя по всему, Путин проиграл. В последние несколько дней, когда начались массовые поставки ракет и другой техники в Украину, когда началось окружение странами НАТО западного фланга РФ, учения в Средиземном море, в районе Северной Атлантики, намечаются учения в Арктике, переброска новейших истребителей F-35 на восточный фланг НАТО... все это, видимо, произвело впечатление", – заявил эксперт.

По его словам, также на власти РФ повлияла угроза новых американских санкций.

Читайте такжеЭксперт сказал, грозят ли Украине ракетные удары со стороны России"Все это привело к тому, что Кремль затрепетал. Где-то два-три дня назад из Кремля через его подконтрольные СМИ и пропагандистов слышится жалобный скулеж", – сказал Швец.

Швец отметил, что Россия также получила "удар под дых" от Китая.

"...25 января Си Цзиньпин (лидер Китая – Ред.) провел видеоконференцию с лидерами стран Средней Азии... Россию туда даже не позвали. Смысл этой конференции заключался в том, что Китай берет эти страны себе под крылышко – и Россия там ни при чем...", – объяснил бывший разведчик.

Однокурсник Путина считает, что таким образом РФ получила удар с двух сторон – с западного и юго-восточного.

Ранее дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко поделился мнением, что Владимир Путин в отношении украинского государства сделал ставку не на военную силу, а на политическое решение.

Агрессия России против Украины – коротко о том, что надо знать

Весной 2014 года российские власти незаконно аннексировала украинский Крым. Потом Россия поддержала боевиков, захвативших часть Донбасса и создавших самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". На часть востока Украины также вторглись войска РФ.

Российская сторона утверждает, что на Донбасс не вторгалась, а захват Крыма называет возвращением полуострова в "родную гавань".

Ряд западных стран наказали Россию за агрессию против Украины санкциями.

Осенью прошлого года РФ обострила ситуацию на границе с Украиной – перебросили много военных и техники, появилась угроза широкомасштабного вторжения.

В конце января текущего года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что широкомасштабное наступление РФ на Украину физически невозможно.

Спикер Белого дома Джен Псаки сказала, что власти США подготовили список людей из окружения Владимира Путина, против которых могут ввести экономические санкции в случае наступления России на Украину.

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