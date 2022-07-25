Всего до конца года Украина должна была выплатить 3 миллиарда долларов.

С начала 2022 года Украина выплатила по внешним обязательствам 1,5 млрд долларов.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Украина с начала года выплатила около 1,5 млрд долларов внешнего долга. До конца года оставалось выплатить еще около 1,5 млрд долларов. То есть всего около 3 млрд долларов. Однако война затягивается. Было бы странно выплачивать внешний долг и при этом просить союзников и партнеров о грантовой помощи и льготных кредитах", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 20 июля группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба кредиторов объявила о намерении отсрочить выплату основной суммы долга и процентов до конца 2023 года с возможностью продления отсрочки на год.

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