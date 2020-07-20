RFERL: Обвиненный в краже 2 миллиардов евро директор Wirecard скрывается в Беларуси

Не исключено, что немецкий бизнесмен, которого связывают с российской разведкой, сбежал в Россию.

Разыскиваемый бывший директор немецкой финтех-компании Wirecard скрывается в Беларуси или России. Ян Марсалек - ключевое лицо в загадочном процессе упадка немецкого сервиса электронных платежей.

Как пишет Radio Free Europe Radio Liberty, с 18 июня никто не знает о его точном местонахождении. Используя данные о путешествиях, журналисты Der Spiegel вместе с активистами организации Bellingcat выяснили 18 июля, что Марсалек прибыл в Минск на борту частного самолета ночью еще 19 июня.

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Данные об отбытии свидетельствуют, что он не покидал Минск. Это может означать, что один из самых разыскиваемых людей в мире сейчас находится в Беларуси или России. Ведь пограничный контроль между соседними странами ограничен.

После краха Wirecard появились сплетни о том, что Марсалек сбежал на Филиппины, откуда отправился в Китай. Однако, в Bellingcat выяснили, что это путешествие было сфабрикованным маневром для отвлечения внимания.

Компания Wirecard столкнулась с большим кризисом прошлого месяца, когда аудиторы обнаружили дыру на ее счетах в размере 1,9 миллиарда евро. После этого одна из самых успешных компаний стала неплатежеспособной. Марсалек - гражданин Австрии. Его разыскивают как немецкие, так и австрийские правоохранители по обвинению в хищении и мошенничестве.

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После падения Wirecard интерес к Марсалеку расширился за пределы его работы в компании, которая занималась электронными переводами. В частности, в поле зрения попали его другие деловые и политические интересы. Газета Financial Times в начале июля писала, что Марсалек интересует по меньшей мере три разведывательные службы стран Запада из-за его связи с людьми или сетями, связанными с российским ГРУ.

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