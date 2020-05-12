Трамп отказался носить маску даже после инфицирования COVID-19 своих помощников

При этом штаты постепенно открываются, но не все. В Вашингтоне из-за этого – людные протесты.

Работникам Белого дома в США приказали носить защитные маски после зарегистрированных там случаев инфицирования.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На днях коронавирус подхватили личные помощники президента Дональда Трампа и вице-премьера Майка Пенса. Впрочем, сам Трамп отказался носить маску.

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Тем временем вирус в США унес жизни уже более 50 тысяч американцев, больных – более 1,3 миллиона.

При этом штаты постепенно открываются, но не все. В Вашингтоне из-за этого –людные протесты, а Илон Маск, вопреки решению калифорнийской власти, объявил, что открывает завод Tesla.

Сам Трамп хвастается лидированием страны по количеству протестированных граждан в мире и обещает полностью обеспечить население тестами на COVID-19 и антителами.

Сотрудники Белого дома и журналисты отныне все в масках после сообщений, что в администрации Трампа уже есть как минимум двое инфицированных.

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