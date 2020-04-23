New York Times: Коронавирус вызвал пандемию голода, бедности и неграмотности

Бедные страны ждет еще больше страданий из-за последствий распространения COVID-19.

Из-за коронавируса на горизонте появилась еще одна большая пандемия. Это пандемия голода, неграмотности и бедности.

"Мы столкнулись не только с глобальной угрозой для здоровья, но и с всемирной гуманитарной катастрофой", - сказал в Совете безопасности бывший губернатор Южной Каролины, а ныне исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли.

"Мы можем столкнуться с голодом в примерно 30 странах", - добавил он, подчеркнув, что мир движется в направлении худшего гуманитарного кризиса со времен Второй мировой войны.

У развивающихся стран слишком много проблем, которые делают их уязвимыми. Среди них переполненные трущобы и перегруженная система здравоохранения, которой не хватает врачей. А систем вентиляции легких почти нет. У десятков стран в Африке таких машин нет вообще. Об этом на страницах New York Times пишет обозреватель и Пулитцеровский лауреат Николас Кристоф. Чтобы защитить себя от коронавируса, людям советуют мыть руки с мылом. Но на самом деле в мире больше людей имеют мобильный телефон (5 миллиардов), чем возможность мыть руки дома (4,8 миллиарда). Подсчет ООН свидетельствуют, что почти 4 из каждых 10 жителей планеты (3 миллиарда) не могут мыть руки дома.

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Для врачей и медсестер в бедных странах вызов заключается не только в недостатке защитных масок. У трети медицинских центров в таких уголках мира нет даже места, где была бы вода. Страшные фото из города Гуаякиль в Эквадоре, на которых видны тела, брошенные прямо на улицах, указывают на угрозы для развивающегося мира. Впрочем, есть и определенные компенсационные факторы. Коронавирус чаще всего убивает людей постарше, особенно тех, кто страдает от других медицинских осложнений. И с этой точки зрения, у развивающихся стран есть большое преимущество. Лишь 2% жителей Анголы, Буркина-Фасо или Кении - это люди, которым за 65. На Гаити таких 5%, в Индии - 6%. В настоящее время 23% итальянцев и 16% американцев старше 65 лет, согласно данным Всемирного банка. Кроме того, 70% жителей США имеют избыточный вес. И это тоже фактор риска. В развивающихся странах таких людей мало. Если свести все эти условия вместе, насколько сильно ударит COVID-19 по бедным странам?

"Мы просто не знаем", - сказала экономист Массачусетского технологического института и нобелевский лауреат Эстер Дуфло.

"Мы можем лишь выдвигать гипотезы. А они очень размыты", - пояснил эксперт ООН по вопросам глобального здоровья доктор Дэвид Набарро.

Автор добавляет, что, по его мнению, для бедных стран не так страшен коронавирус, как побочные последствия его распространения. Из-за пандемии кампании против полиомиелита были остановлены. Это же касается раздачи витамина А, который спасал жизни детей и предотвращал развития слепоты. Программы питания в школах тоже закрывают вместе со школами. В Бангладеш, где экономика сильно пострадала от коронавируса, опрос компании Brac выявил, что доходы населения в среднем обвалились на 75%. Работники заводов потеряли около 79% от того, что зарабатывали раньше, водители - до 80%, городские разнорабочие - до 82%. 4 из 10 опрошенных говорили, что у них есть запасы еды на три дня или меньше.

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Школы закрыты во многих странах. И ученики, особенно девушки, могут никогда и не вернуться к обучению. Когда семьи в отчаянии из-за нехватки денег и продуктов, они не будут платить за обучение детей, особенно если речь идет о девушках. Некоторые семьи также будут пытаться выдать своих дочерей замуж, даже если они еще слишком молодые. Таким образом, они попытаются переложить на других ответственность за то, чтобы прокормить их.

"COVID-19 потенциально катастрофический для миллионов людей, которые уже висят на волоске", - сказал главный экономист Всемирной продовольственной программы ООН Ариф Хусейн.

"Это также мощный удар для миллионов других, кто может позволить себе продукты на полученную зарплату", - добавил он.

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В Мировой продовольственной программе ООН предупреждают, что пандемия коронавируса почти удвоила количество людей, которые страдают от голода. Известно, что из-за недоедания у малых детей и младенцев плохо растет и развивается мозг. Таким образом, они могут остаться на всю жизнь с когнитивными проблемами. Спустя десятилетия они и их страны будут отставать в развитии, если не решить кризис из-за голода в 2020 году.