В то же время канцлер видит надежду на улучшение с началом вакцинации.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, ближайшие недели "пожалуй, будут самыми сложными за время пандемии".

Читайте такжеВ Украине введен не локдаун, а жесткий карантин - СтепановОб этом она сказала в своем еженедельном подкасте, размещенном на сайте правительства, сообщает "Европейская правда".

"Чем настойчивее мы будем сегодня, тем быстрее сможем восстановить состояние контроля, тем короче время нам придется жить с такими ограничениями", - сказала Меркель.

"Благоразумие в эти тяжелые январские недели и уважение друг к другу дадут свои результаты", - добавила она.

В то же время канцлер видит надежду на улучшение с началом вакцинации. "Скорость вакцинации возрастет", - сказала Меркель.

"Месяц за месяцем мы сможем предлагать большему количеству людей прививки, каждому, кто этого захочет - и я надеюсь, что как можно больше людей сделают его", - заявила канцлер.

Институт Роберта Коха (RKI) объявил в субботу утром, ссылаясь на информацию органов здравоохранения, что в течение последних 24 часов было зафиксировано почти 24 700 новых заражений. Также за минувшие сутки от коронавирусной болезни скончались 1083 человека.

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Автор: УНИАН