Bloomberg: Швеция и Италия учат, как жить с коронавирусом

Несколько месяцев назад эти страны были среди наиболее пострадавших от пандемии, но теперь им странным образом удается держать болезнь под контролем, хотя Европу охватывает "вторая волна"

Отмена карантина, введенного по всему миру из-за пандемии COVID-19, и не должно быть легким. Но времена, когда вспышки заражения снова наблюдаются от Испании до Австралии, стоит подметить, что двум странам из числа наиболее пострадавших от коронавируса, а именно Италии и Швеции, удается держать распространение болезни под контролем.

Количество ежедневных подтвержденных случаев в обеих странах теперь в среднем составляет около 200. И это значительно меньше их пиковых значений, мощного отскока пандемии не наблюдается, а больницы пока не перегружены. Об этом пишет Bloomberg. В Испании на прошлой неделе ежедневное количество новых случаев перевалило за две тысячи, а во Франции - за тысячу. И для этих стран, несомненно, началась вторая волна. Но стоит поинтересоваться, что Италия и Швеция делают, чтобы держать коронавирус под контролем?

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Обе страны ранее выделялись в Европе из-за достаточно неприятных причин. Италия стала первой страной на континенте, которая попала под удар COVID-19. Рим первым ввел жесткий карантин. Швеция предпочла более либеральный и сомнительный подход, который противоречил практикам даже в клубе стран Скандинавии. Стокгольм оставил школы открытыми и только объявил о советы по соблюдению социального дистанцирования и самоизоляции вместо введения жесткого карантина.

Хотя итальянские ограничения, наверное, спасли жизнь, они появились слишком поздно. Между тем, шведского карантина так и не было. В Италии от коронавируса погибли более 35 000 человек. Это означает, что в стране было 600 смертей на миллион населения. В Швеции аналогичный показатель, хотя здесь умерли 5700 человек. Однако на нынешнем этапе после пика, когда Италия постепенно восстанавливает работу своей экономики, а Швеция придерживается своей старой политики, кажется, что обе страны нашли способ жить с коронавирусом.

В Италии вертикальное управление здравоохранением после карантина, кажется, работает. Как и в других странах, здесь люди должны не приближаться друг к другу ближе чем на метр, носить маску в общественных помещениях или в транспорте. Но в Италии особенно жестко подошли к выполнению всех этих требований.

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Чтобы сесть на поезд или зайти в офисное здание, нужно мерить температуру. А ужин в ресторане включает передачу администрации контактов, чтобы в случае заражения можно было отследить все контакты. В Сардинии, на Сицилии и Пулье нужно заполнять специальные формы для доступа к популярным туристическим точкам. На севере Италии в Ломбардии, где был эпицентр пандемии, маски нужно носить даже на улице. По всей стране нарушения карантина - это преступление, за которое придется заплатить штраф или даже отсидеть в тюрьме.

Эффективность этих правил гласит о готовности и желании людей их выполнять, - сказала профессор Университета Боккони Росанна Тарриконе. Регуляции касаются того, как люди танцуют на дискотеках или загорают на пляжах. И без определенных наказаний за нарушения вряд ли результаты были бы блестящими. Память о страшных сценах из перегруженных больниц в разгар пандемии COVID-19 тоже мотивируют многих. Поэтому в Италии закрепилось ощущение коллективной ответственности, которое сочетается со страхом.

Если в Италии бюрократия, принудительное исполнение и послушание стали ключом к контролю вспышек COVID-19, то Швеция, на первый взгляд, делает нечто совершенно противоположное. После колебаний и сомнений в своем подходе невмешательства, особенно после большого количества смертей в домах престарелых и рост уровня заражений в июне, страна все же сохранила свой курс.

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В Швеции носить маску не обязательно. Социальное дистанцирование - это рекомендация, а не правило. И людям просто советуют оставаться дома, если они чувствуют себя плохо. То, что кривая заражений в Швеции выровнялась, несомненно станет убедительным аргументом для участников протестов против карантина в США, которые требуют: "Давайте будем как Швеция!". Но они упускают из виду главное.

Шведы не получили выгоду от того, что просто позволили вирусу распространяться. Их уровень иммунитета до сих пор низкий, о чем свидетельствуют тесты на антитела. И им никто не говорил быть абсолютно беспечными. В Швеции произошли изменения в человеческом поведении. Поток людей во многих местах до сих пор не восстановился, о чем свидетельствуют данные о мобильности от Google. Чиновники регулярно предостерегают граждан, что несоблюдение социального дистанцирования приведет к ужесточению правил. Некоторые "винты" все же были "закручены": от запрета посещать дома престарелых до закрытия ресторанов в Стокгольме, которые не выполняют инструкции. Социальное дистанцирование приносит свои плоды.

Это не та модель, которую легко можно воспроизвести в любом месте. Шведы - молодой народ, их страна малонаселенная и значительная часть граждан и так живет относительно изолированной жизнью, работая из собственного частного дома. Но секретом Швеции может быть последовательность.

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По словам итальянского ученого по управлению кризисами Джулиано Ди Балдассарре, который работает в шведском Университете Уппсала, это ключевой компонент для обеспечения сохранения политики по COVID-19 в долгосрочной перспективе. Если цель состоит в том, чтобы научиться жить рядом с коронавирусом пока не появится вакцина или лекарство, постоянная отмена и ужесточение правил может оказаться контпродуктивной. Такой режим будет почти невозможно воплотить.

Поэтому если Италия демонстрирует выгоду осторожности и вмешательства, Швеция напоминает, что пандемия коронавируса - это марафон, а не спринт.

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