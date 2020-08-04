Bloomberg: Швеция и Италия учат, как жить с коронавирусом
Отмена карантина, введенного по всему миру из-за пандемии COVID-19, и не должно быть легким. Но времена, когда вспышки заражения снова наблюдаются от Испании до Австралии, стоит подметить, что двум странам из числа наиболее пострадавших от коронавируса, а именно Италии и Швеции, удается держать распространение болезни под контролем.
Количество ежедневных подтвержденных случаев в обеих странах теперь в среднем составляет около 200. И это значительно меньше их пиковых значений, мощного отскока пандемии не наблюдается, а больницы пока не перегружены. Об этом пишет Bloomberg. В Испании на прошлой неделе ежедневное количество новых случаев перевалило за две тысячи, а во Франции - за тысячу. И для этих стран, несомненно, началась вторая волна. Но стоит поинтересоваться, что Италия и Швеция делают, чтобы держать коронавирус под контролем?
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Обе страны ранее выделялись в Европе из-за достаточно неприятных причин. Италия стала первой страной на континенте, которая попала под удар COVID-19. Рим первым ввел жесткий карантин. Швеция предпочла более либеральный и сомнительный подход, который противоречил практикам даже в клубе стран Скандинавии. Стокгольм оставил школы открытыми и только объявил о советы по соблюдению социального дистанцирования и самоизоляции вместо введения жесткого карантина.
Хотя итальянские ограничения, наверное, спасли жизнь, они появились слишком поздно. Между тем, шведского карантина так и не было. В Италии от коронавируса погибли более 35 000 человек. Это означает, что в стране было 600 смертей на миллион населения. В Швеции аналогичный показатель, хотя здесь умерли 5700 человек. Однако на нынешнем этапе после пика, когда Италия постепенно восстанавливает работу своей экономики, а Швеция придерживается своей старой политики, кажется, что обе страны нашли способ жить с коронавирусом.
В Италии вертикальное управление здравоохранением после карантина, кажется, работает. Как и в других странах, здесь люди должны не приближаться друг к другу ближе чем на метр, носить маску в общественных помещениях или в транспорте. Но в Италии особенно жестко подошли к выполнению всех этих требований.
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Чтобы сесть на поезд или зайти в офисное здание, нужно мерить температуру. А ужин в ресторане включает передачу администрации контактов, чтобы в случае заражения можно было отследить все контакты. В Сардинии, на Сицилии и Пулье нужно заполнять специальные формы для доступа к популярным туристическим точкам. На севере Италии в Ломбардии, где был эпицентр пандемии, маски нужно носить даже на улице. По всей стране нарушения карантина - это преступление, за которое придется заплатить штраф или даже отсидеть в тюрьме.
Эффективность этих правил гласит о готовности и желании людей их выполнять, - сказала профессор Университета Боккони Росанна Тарриконе. Регуляции касаются того, как люди танцуют на дискотеках или загорают на пляжах. И без определенных наказаний за нарушения вряд ли результаты были бы блестящими. Память о страшных сценах из перегруженных больниц в разгар пандемии COVID-19 тоже мотивируют многих. Поэтому в Италии закрепилось ощущение коллективной ответственности, которое сочетается со страхом.
Если в Италии бюрократия, принудительное исполнение и послушание стали ключом к контролю вспышек COVID-19, то Швеция, на первый взгляд, делает нечто совершенно противоположное. После колебаний и сомнений в своем подходе невмешательства, особенно после большого количества смертей в домах престарелых и рост уровня заражений в июне, страна все же сохранила свой курс.
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В Швеции носить маску не обязательно. Социальное дистанцирование - это рекомендация, а не правило. И людям просто советуют оставаться дома, если они чувствуют себя плохо. То, что кривая заражений в Швеции выровнялась, несомненно станет убедительным аргументом для участников протестов против карантина в США, которые требуют: "Давайте будем как Швеция!". Но они упускают из виду главное.
Шведы не получили выгоду от того, что просто позволили вирусу распространяться. Их уровень иммунитета до сих пор низкий, о чем свидетельствуют тесты на антитела. И им никто не говорил быть абсолютно беспечными. В Швеции произошли изменения в человеческом поведении. Поток людей во многих местах до сих пор не восстановился, о чем свидетельствуют данные о мобильности от Google. Чиновники регулярно предостерегают граждан, что несоблюдение социального дистанцирования приведет к ужесточению правил. Некоторые "винты" все же были "закручены": от запрета посещать дома престарелых до закрытия ресторанов в Стокгольме, которые не выполняют инструкции. Социальное дистанцирование приносит свои плоды.
Это не та модель, которую легко можно воспроизвести в любом месте. Шведы - молодой народ, их страна малонаселенная и значительная часть граждан и так живет относительно изолированной жизнью, работая из собственного частного дома. Но секретом Швеции может быть последовательность.
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По словам итальянского ученого по управлению кризисами Джулиано Ди Балдассарре, который работает в шведском Университете Уппсала, это ключевой компонент для обеспечения сохранения политики по COVID-19 в долгосрочной перспективе. Если цель состоит в том, чтобы научиться жить рядом с коронавирусом пока не появится вакцина или лекарство, постоянная отмена и ужесточение правил может оказаться контпродуктивной. Такой режим будет почти невозможно воплотить.
Поэтому если Италия демонстрирует выгоду осторожности и вмешательства, Швеция напоминает, что пандемия коронавируса - это марафон, а не спринт.
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