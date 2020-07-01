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Трамп опубликовал гневный твит в адрес Китая

08:03, 01 июля 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Гневный пост он опубликовал в своем Twitter.

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"Когда я наблюдаю, как пандемия распространила свое уродливое лицо по всему миру, включая огромный ущерб, который она нанесла США, я все больше и больше злюсь на Китай. Люди могут видеть это, и я чувствую это!" - написал Трамп.

Скриншот

Напомним, ранее Трамп подписал закон о санкциях в отношении Китая за нарушения прав уйгуров. Под ограничительные меры Штатов могут попасть те люди и организации, которые причастны к преследованию уйгуров. Ответственным за притеснения могут угрожать замораживание активов и ограничения на въезд в США.

Одновременно бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон опубликовал книгу своих воспоминаний, которая содержит ряд скандальных эпизодов о Дональде Трампе. В частности, в ней говорится о том, что действующий американский лидер лично попросил китайского коллегу Си Цзиньпина помочь ему победить на выборах в 2020 году.

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