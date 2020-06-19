Трамп допустил разрыв отношений США с Китаем

Вчера Трамп подписал закон о санкциях в отношении Китая за нарушения прав уйгуров.

Президент США Дональд Трамп очередной раз высказался о политике страны в отношении Китая.

Об этом он написал в Twitter.

«Возможно, я не до конца прояснил, но в США в политике, конечно, остается вариант при различных условиях полностью порвать с Китаем», – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, вчера Трамп подписал закон о санкциях в отношении Китая за нарушения прав уйгуров.

Под ограничительные меры Штатов могут попасть те люди и организации, которые причастны к преследованию уйгуров. Ответственным за притеснения могут угрожать замораживание активов и ограничения на въезд в США.

Одновременно бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон опубликовал книгу своих воспоминаний, которая содержит ряд скандальных эпизодов о Дональде Трампе. В частности, в ней говорится о том, что действующий американский лидер лично попросил китайского коллегу Си Цзиньпина помочь ему победить на выборах в 2020 году.

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