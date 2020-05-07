Терроризм, голод и жертвы: в ООН предупредили о возможных последствиях пандемии COVID-19

В организации считают, что мир еще может избежать ситуации, когда годовалая проблема может превратиться в десятилетнюю проблему.

Заместитель генерального секретаря ООН Марк Лоукок считает, что распространение эпидемии коронавируса в бедных странах может «бумерангом» ударить по США, Европе и странах Запада, если они не помогут преодолеть вирус в развивающихся странах.

Читайте такжеВ Польше из-за коронавируса отложат выборы президентаОб этом пишет «Голос Америки».

«Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности. Нам нужны чрезвычайные меры», – заявил он.

По его словам, мир еще может избежать ситуации, когда годовалая проблема может превратиться в десятилетнюю проблему со всеми прогнозируемыми последствиями: «нестабильностью, миграцией, создание условий для террористов».

Отмечается, что пандемия достигнет своего пика в бедных странах через три месяца, или полгода и бедные страны потребуют значительных объемов помощи: «Если не действовать сейчас, должны быть готовы к усилению конфликтов, голода и смертности».

В четверг ООН повысил запрос на помощь для преодоления пандемии в 50 бедных странах Африки и Латинской Америки с 2 до 6,7 миллиарда долларов. С момента первоначального запроса, выданного в конце марта, ООН удалось собрать 1 миллиард долларов США на преодоление эпидемии в 37 развивающихся странах.

Ранее УНИАН писал, как в ООН рассказали о влиянии пандемии COVID-19 на наркотрафик.