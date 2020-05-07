В ООН рассказали о влиянии пандемии COVID-19 на наркотрафик

Ограничения авиасообщения заметнее всего сказались на торговле синтетическими наркотиками.

Наркотрафик претерпел значительные изменения в период пандемии коронавируса.

Об этом сообщается в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности, передает ТАСС.

Читайте такжеВ Коста-Рике изъяли рекордную партию наркотиков (фото, видео)

Ограничения авиасообщения заметнее всего сказались на торговле синтетическими наркотиками, для поставок которых между континентами чаще всего использовался воздушный транспорт. Наркоторговцы также стали искать альтернативные маршруты контрабанды героина и начали поставлять его морским путем. При этом кокаин чаще переправляют морем, о чем свидетельствуют регулярные обнаружения крупных партий в европейских портах. В то же время пандемия не затронула незаконный оборот каннабиса, так как этот наркотик производится на территории рынка сбыта, отмечается в докладе.

В ООН прогнозируют, что из-за пандемии снизится употребление наркотиков в рекреационных целях и возрастет потребление вредных веществ, произведенных на внутреннем рынке. К примеру, потребители героина могут перейти на потребление фентанила и его производных. Кроме того, ожидается рост потребления наркотиков инъекционным путем, ведущим к распространению ВИЧ, гепатита С и коронавируса.

В долгосрочной перспективе экономический спад из-за пандемии способен трансформировать рынок наркотиков, считают в ООН.

Как сообщал УНИАН, в феврале власти Панамы задержали подводную лодку с 5 тоннами кокаина.