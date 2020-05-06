ВОЗ предупредила о риске возвращения жесткого карантина

Система здравоохранения должна иметь необходимые средства контроля и быть готовой к возможной вспышки коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске возвращения жестких ограничений в случае неосторожного ослабление правительствами карантина.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы организации Тедроса Аданома Гебреисуса.

Читайте такжеВ Греции между "тусовщиками" и полицией происшедшего столкновения (фото)

По его словам, такой переход должен быть «крайне осторожным и поэтапным».

При этом система здравоохранения должна иметь необходимые средства контроля и быть готовой к возможной вспышки коронавируса.

Также Гебреисус заявил, что бизнес не сможет вернуться к обычному режиму работы, даже когда «пандемия в конце концов ослабнет», и призвал инвестировать средства в медицинскую сферу.

Как сообщал УНИАН, количество людей, вылечившихся от коронавирусной болезни COVID-19, в мире по состоянию на утро 6 мая приближается к 1,2 миллиону.

Читайте также: