Вместе с Шотландской партией зеленых Национальная партия образует в парламенте большинство сторонников независимости.

Лидер Шотландской национальной партии (SNP) и глава правительства Шотландии Никола Стерджен пообещала провести второй референдум о независимости от Великобритании.

Читайте такжеThe Guardian: Великобритания трещит по швам, распад страны началсяОна озвучила такие планы после того, как ее партия получила 64 из 129 мест в парламенте страны по результатам подсчета голосов на выборах, состоявшихся 6 мая, сообщает The Scotsman.

Несмотря на то, что это на одно место меньше, чем нужно для абсолютного большинства, вместе с Шотландской партией зеленых, получившей 8 мандатов, SNP образует большинство сторонников независимости.

Стерджен уже заявила, что "любой вестминстерский политик, который пытается встать на пути" второго референдума о независимости, "вступает в борьбу не с SNP, а с демократическими желаниями народа Шотландии".

В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не считает правильным проведение второго референдума о независимости.

"Думаю, что референдум в нынешнем контексте это безответственно и безрассудно", - цитирует Джонсона The Guardian.

Референдум о независимости Шотландии

На предыдущем референдуме в 2014 году 55% шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании.

При это летом 2016 года на плебисците по Brexit 62% жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС.

В марте 2017 года шотландский парламент поддержал проведение нового референдума о независимости. Однако позднее от этой идеи отказались, так как следовало прояснить условия Brexit.

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Перевод: Катерина Комолова