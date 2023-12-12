До 25 декабря не удастся достичь согласия в вопросе безопасности южной границы США, говорит сенатор-республиканец Джон Корнин.

Конгресс США, скорее всего, отложит рассмотрение законопроекта по помощи Украине и безопасности границы США до следующего года. Об этом пишет The Hill.

Так, сенатор-республиканец Джон Корнин, член руководящей группы лидера республиканцев в Сенате Митча Макеоннелла заявил журналистам, что дополнительное финансирование для Украины, вероятно, будет отложено до 2024 года. По его словам, до 25 декабря не удастся достичь согласия в вопросе безопасности южной границы США.

На вопрос, осталось ли в этом году время для достижения соглашения по реформе охраны границы и военной помощи Украине, Корнин ответил коротко: "Нет".

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В то же время лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что принять этот законопроект будет "практически невозможно". Он также призвал президента Байдена активнее участвовать в переговорах, зашедших в тупик.

"Все, что я сказал, – даже если бы мы достигли соглашения, разработать его, провести через Сенат, провести через Палату представителей к Рождеству практически невозможно. Это не значит, что это не важно", – подчеркнул он.

Проблемы с принятием помощи Украине от США: основное

20 октября президент США Джо Байден подал запрос в Конгресс на дополнительное финансирование в размере 106 млрд долларов. Документ предусматривает выделение средств на помощь Украине, Израилю и Тайваню. 61 млрд долларов из вышеупомянутой суммы предусмотрен именно для поддержки Украины. Однако почти за два месяца американские законодатели так и не приблизились к одобрению этого запроса.

Недавно Сенат США провалил голосование за рассмотрение законопроекта. Сенаторы не смогли набрать 60 голосов, необходимых для его продвижения. Примечательно, что против проголосовали все представители Республиканской партии.

Сенатор-республиканец Джим Риш, высокопоставленный член Комитета Сената США по международным отношениям объяснил, что законопроект был заблокирован, поскольку Республиканская партия пыталась доказать серьезность своих намерений относительно безопасности южной границы.

Между тем президент США Джо Байден 12 декабря подчеркнул, что Конгресс должен проголосовать за дополнительное финансирование для Украины до перерыва в работе на праздники, "прежде чем они дадут Путину огромный рождественский подарок".

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