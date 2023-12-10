Как и остальные республиканцы в Сенате, на голосовании по продвижению этого законопроекта Риш высказался против.

Сенатор-республиканец Джим Риш, высокопоставленный член Комитета Сената США по международным отношениям заявил, что Республиканская партия заблокировала рассмотрение законопроекта о финансировании помощи Украине, поскольку пыталась доказать серьезность своих намерений относительно безопасности южной границы.

Об этом он сказал в комментарии "Голосу Америки". Примечательно, что ранее Риш последовательно поддерживал Украину. В то же время, как и остальные республиканцы в Сенате, на голосовании по продвижению этого законопроекта высказался против.

"Это было голосование четко по партийной линии относительно пакета национальной безопасности, который мы должны принять. Мы это примем. Нам нужно было убедить наших коллег из другой партии, что мы настроены очень серьезно. Мы, республиканцы, очень серьезно относимся к закрытию нашей южной границы. У нас около 10 000 нелегалов в день пересекают границу Соединенных Штатов, и нам нужно защищать нашу границу, в первую очередь", – сказал он.

Говоря о привязке вопроса южной границы к насущной потребности в помощи Украины, Риш подчеркнул, что не думает, что это затянет процесс принятия решений.

"Недели и месяцы, о которых вы говорите, позади, а не перед нами. Мы говорим об этом не только неделями и месяцами, но и годами, и пришло время отнестись к этому серьезно", – добавил сенатор.

Проблемы с принятием финансирования для помощи Украине

Уже несколько недель в США не могут одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение 106 млрд долларов, в частности, на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Его американский лидер подал в Конгресс еще 20 октября.

Принятие решения блокирует преимущественно Республиканская партия США. При чем конгрессмен-демократ из Пенсильвании Брендан Бойл подчеркнул, что причина заключается не в обстановке на поле боя, а в ситуации внутри самой Республиканской партии. Проблем добавляет и Дональд Трамп – он, как и ряд американских СМИ, давят на республиканцев, чтобы те голосовали против помощи Украине.

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