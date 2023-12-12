Эксперты бью тревогу и настаивают на выделении средств.

Республиканцы держат в заложниках новую помощь США Украине, надеясь добиться политических побед, пока Киев ведет экзистенциальную борьбу с Россией. И пока время для заключения сделки истекает, Белый дом, Украина и эксперты бьют тревогу, утверждая, что если помощь иссякнет, Украина проиграет войну.

Издание Business Insider пишет, что эксперты выразили обеспокоенность относительно удерживания в заложниках помощи США для Украины, подчеркнув серьезность ситуации.

"Если Запад сократит помощь Украине, Россия победит", - сказал Business Insider Джордж Баррос, ведущий эксперт по конфликтам, руководитель группы геопространственной разведки и аналитик по России в Институте изучения войны.

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В то время как группа стран-партнеров, состоящая в основном из членов НАТО, вносит свой вклад в помощь Украине, США направляют львиную долю помощи и часто играют ведущую роль. Однако поддержка Киева среди всех стран-партнеров значительно снизилась с августа 2023 года, согласно данным трекера поддержки Украины Кильского института мировой экономики.

"С августа по октябрь 2023 года объем вновь выделенной помощи достиг нового минимума - почти 90% падение по сравнению с тем же периодом 2022 года. Сейчас Украина все больше полагается на основную группу доноров, таких как США, Германия, страны Северной и Восточной Европы, которые продолжают обещать и предоставлять как финансовую помощь, так и важное вооружение, например, истребители F-16", - пишет институт в недавнем отчете.

В настоящее время Украина и Россия находятся в нестабильной патовой ситуации. Обе стороны уже несколько месяцев ведут войну на истощение, требуя достаточного количества живой силы, боеприпасов и ресурсов, чтобы продолжать наступать. Украина по-прежнему сильно уступает. Ей не хватает живой силы, огневой мощи и денег, чтобы продолжать наступать в нужном темпе, но она держится, часто выбиваясь из сил, как это было с самого начала войны. Но нет никаких гарантий, что так будет продолжаться и дальше без дополнительной поддержки.

Поскольку контрнаступление Украины подходит к концу, а заявленные цели не достигнуты, возникают вопросы о том, что ей понадобится, чтобы продолжать борьбу до зимы.

"Позиционная война на Украине - это не стабильный тупик. Она не является результатом фундаментальных реалий современной войны, которые могут быть изменены только технологической или тактической революцией, как, например, патовая ситуация в Первой мировой войне. Она также не основана на постоянном паритете военного потенциала между Россией и Украиной, который сохранится на неопределенный срок независимо от поддержки Киева со стороны Запада", - объяснил Баррос.

Нынешняя ситуация вызвана ограничениями с обеих сторон: Запад сам ограничивает свои возможности по отправке войск на Украину, а президент России Владимир Путин не решается полностью задействовать российскую промышленность и общество в военных действиях.

"Таким образом, нынешний баланс, по сути, крайне неустойчив и может быть легко сдвинуться в любую сторону решениями, принятыми на Западе", - отметил эксперт.

Помощь США Украине - последние новости

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Штаты будут ответственны за поражение Украины, если Конгресс не одобрит запрос администрации президента Джо Байдена.

При этом Белый дом экстренно обратился в Конгресс с просьбой предоставить помощи Украине. Директор Офиса менеджмента и бюджета США Шаланда Янг направила Конгрессу срочное письмо, в котором отметила, что ресурсы для военной поддержки Украины в США полностью закончатся до конца календарного года.

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