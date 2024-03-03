В СДПГ считают, что Германия и Франция должны объединить усилия в вопросе поддержки Украины.

Члены правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призывают канцлера страны Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона к сотрудничеству. Об этом в комментарии Spiegel заявил председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот.

По его словам, между Шольцем и Макроном "не идут дела", но политики должны объединить усилия в вопросе поддержки Украины.

"Мы не можем позволить себе франко-германский спор. Это опасно для Украины. ... Существует "глубоко укоренившееся непонимание друг друга. .... Канцлер прав, что Франция должна сделать больше. ... Украина сейчас нуждается в прагматичной, быстрой помощи, особенно относительно боеприпасов и противовоздушной обороны", - сказал Рот.

Он отметил, что в Европе сейчас люди прячутся друг за друга, "а Кремль улыбается".

В свою очередь другой представитель СДПГ Аксель Шефер подчеркнул, что "Макрон зависит от Шольца".

"Одна только Франция вряд ли имеет экономическую силу, чтобы стать лидером в Европе. Но мы часто практикуем самоуверенную скромность - Шольц теперь должен взять на себя лидерскую роль в Европе, как он сделал в споре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - сказал политик.

Вероятный конфликт между Макроном и Шольцем - последние новости

Недавно издание Bloomberg сообщило, что конфликт Макрона с Шольцем наносит огромный вред Украине. По словам авторов материала, публичное разногласие между лидерами Франции и Германии произошло в худшее для Украины время.

Так, Макрон на саммите европейских лидеров в Париже дал четкое послание: помочь Украине выиграть войну и заставить лидера РФ Владимира Путина отступить. В то же время подтекст его заявления "демонстрировал пренебрежение к канцлеру Германии Олафу Шольцу".

Впоследствии в МИД Франции прокомментировали "конфликт" между Макроном и Шольцем. По словам главы французского внешнеполитического ведомтсва Стефана Сежурне, у Парижа и Берлина общая цель - поддержать Украину. При этом страны имеют "разную степень обязательств" с начала полномасштабной войны в Украине, в частности в отношении ракет.

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