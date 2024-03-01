Публичное разногласие между лидерами Франции и Германии произошло в худшее для Украины время.

Споры в отношениях между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом обострились в худшее для Украины время и крайне негативно влияют на военный конфликт с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите европейских лидеров в Париже дал четкое послание: помочь Украине выиграть войну и заставить Владимира Путина отступить. В то же время, подтекст его заявления демонстрировал пренебрежение к канцлеру Германии Олафу Шольцу, пишет Bloomberg.

"Намеки Макрона в начале этой недели о развертывании войск в Украине были намеренно двусмысленными, по словам официальных лиц, и имели целью создать неопределенность в сознании российских военных планировщиков. Но по словам чиновника, знакомого с этими дискуссиями, такое заявление французского президента пошло вразрез с четкими пожеланиями офиса Шольца", - пишет издание.

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По словам французских чиновников, пишет Bloomberg, Макрон видит Шольца как лидера без смелости и амбиций, который не может мыслить за пределами краткосрочной перспективы. Близкие помощники канцлера также признают, что лидеры не ладят. В Берлине Макрона воспринимают как монархическую фигуру, которой лучше удается выдвигать грандиозные идеи, чем воплощать их в жизнь.

Немецкие чиновники отмечают, что Макрон готов жестко говорить об Украине, предоставив меньше помощи чем Германия.

По данным Кильского института, военные обязательства Германии перед Украиной в период с января 2022 года по январь 2024 года составили 17,7 миллиарда евро (19 миллиардов долларов), а Франции - 0,64 миллиарда евро. Французское правительство заявляет, что потратило 3,8 миллиарда евро, не предоставляя разбивку этих цифр.

В свою очередь, французские чиновники заявляют, что страна предоставляет Украине оружие, которое действительно имеет значение, и делает это стабильно.

Один из восточноевропейских чиновников, который тесно сотрудничал с французами и немцами, сказал, что оба лидера считаются высокомерными, но "по крайней мере Макрон понимает, что нужно что-то делать".

"Проблема в том, что позиция Макрона ослаблена ограниченным объемом военной помощи, которую Франция до сих пор предоставляла Украине, что не соответствует ее статусу сильнейшей военной державы Европы", - считает Рим Момтаз, научный сотрудник Международного института стратегических исследований, базирующегося в Париже.

Как пишет Bloomberg, разногласия подчеркивают давние трудности обоих лидеров в совместной работе, их разные стили в политике, а также то, к чему эта напряженность может привести, и как поставить под угрозу ход войны.

Заявление Макрона всколыхнуло Европу

Напомним, недавно Макрон заявил, что страны-члены Евросоюза обсуждают вопрос возможной отправки своих солдат в Украину в будущем. Он отметил, что консенсуса в этом вопросе еще не достигли.

Сразу после этого ряд стран НАТО выступил с заявлениями, что не рассматривает отправку своих войск в Украину и их участие в войне с Российской Федерацией.

В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не будет отправлять немецких солдат в Украину.

"НАТО не является и не будет одной из сторон этой войны. И это означает, что Германия не будет участвовать в войне", - заявил Шольц, одновременно заверив, что Германия совместно с партнерами усилит поддержку Украины.

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