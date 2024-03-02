По словам Стефана Сежурне, страны имеют "разную степень обязательств" с начала полномасштабной войны в Украине.

Франция должна быть "на правильной стороне истории" относительно войны в Украине. Об этом в интервью Le Monde сказал министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

В частности, он прокомментировал информацию о разногласиях между президентом страны Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем по Украине.

"Не существует франко-германского столкновения, мы согласны по 80% вопросов", - отметил дипломат.

По его словам, у Франции и Германии общая цель - поддержать Украину. При этом страны имеют "разную степень обязательств" с начала полномасштабной войны в Украине, в частности в отношении ракет.

"Этот вопрос не является избирательным, он является экзистенциальным. Украина оказалась в центре предвыборных дебатов, потому что на самом деле существуют разногласия в позициях по этому вопросу. Я бы хотел, чтобы это было не так, и чтобы существовал широкий консенсус вне партийных разногласий", - подчеркнул глава МИД Франции.

Вероятный конфликт между Макроном и Шольцем

На днях издание Bloomberg сообщило, что конфликт Макрона с Шольцем наносит огромный вред Украине. Как отметили журналисты, публичные разногласия между лидерами Франции и Германии произошли в худшее для Украины время.

В частности, Макрон на саммите европейских лидеров в Париже дал четкое послание: помочь Украине выиграть войну и заставить лидера РФ Владимира Путина отступить. При этом подтекст его заявления "демонстрировал пренебрежение к канцлеру Германии Олафу Шольцу".

По словам французских чиновников, Макрон видит Шольца как лидера без смелости и амбиций, который не может мыслить за пределами краткосрочной перспективы. Близкие помощники канцлера также признают, что лидеры не ладят. Так, в Берлине Макрона воспринимают как монархическую фигуру, которой лучше удается выдвигать грандиозные идеи, чем воплощать их в жизнь.

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