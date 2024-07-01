По словам посла Тайваня в Вашингтоне, российское вторжение в Украину показало тайваньскому обществу опасность у их собственного порога.

Полномасштабное вторжение России в Украину и последующая борьба Украины за отпор захватчикам и возвращение утраченных территорий вызвали резонанс на Тайване, который находится под угрозой вторжения Китая.

"Перспектива того, что Си пойдет по стопам российского президента Владимира Путина и попытается захватить землю через пролив, кажется более вероятной, чем раньше. И Тайвань, получивший новые вливания американской военной помощи, готовится к отражению этой угрозы более энергично. Для тайваньской общественности российское вторжение на Украину "заставило задуматься о перспективах и реальности" опасностей у их собственного порога", - пишет The Washington Post, ссылаясь на заявление фактического посла Тайваня в Вашингтоне Александра Тах-рай Юя.

В прошлом году Тайвань увеличил свои расходы на оборону примерно на 14 процентов по сравнению с предыдущим бюджетом. а также увеличил срок обучения в рамках обязательной военной службы с четырех месяцев до одного года. Как и Украина, он пытается развивать свои возможности ведения асимметричной войны перед лицом гораздо более крупного и мощного агрессора.

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Также власти страны отмечают широкое участие всего общества в обороне Украины.

"Люди будут помогать вам, только если вы сами себе поможете. Это один из самых больших уроков, которые мы извлекли из войны в Украине", сказал посол.

В то же время, в отличие от разногласий по поводу финансирования Украины, в Конгрессе США не было партийных разногласий по поводу поддержки Тайваня. При этом в Вашингтоне некоторые специалисты обеспокоены тем, что активная поддержка Соединенными Штатами военных действий в Украине ограничивает их возможности по укреплению обороны Тайваня. Некоторые законодатели утверждают, что Соединенные Штаты должны сосредоточиться на борьбе с китайским экспансионизмом, даже если это означает позволить России закрепить свои незаконные завоевания в Украине.

"Война в Украине повлияла на цены на продовольствие и энергоносители в странах, расположенных далеко от Восточной Европы, но эти потрясения могут померкнуть по сравнению с хаосом, который вызовет китайское вторжение", - пишет WP.

В связи с этим, отмечает посол, Тайвань и его союзники должны создать комплекс укреплений, оборонительных возможностей и дипломатических договоренностей в других местах, которые не позволят Пекину сделать такой шаг, какой сделал Кремль в Украине в 2022 году.

Конфликт между Китаем и Тайванем - новости

Ранее американские аналитики писали, что Китай может захватить Тайвань без единого выстрела и имеет для этого несколько вариантов. Одним из важных шагов, которые может сделать Китай, является карантин в "серой зоне" под руководством не военных, а береговой охраны и других правоохранительных органов. Китайские силы могут нацелиться только на один или два ключевых порта, что все равно будет серьезной проблемой для Тайваня.

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