По словам военных аналитиков, Пекин имеет много вариантов, кроме вторжения, чтобы "принудить, наказать или аннексировать" остров.

Китай может захватить Тайвань без единого выстрела и имеет для этого несколько вариантов. Об этом говорится в материале вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Аналитики напоминают, что в последние годы Китай значительно усилил давление на остров - его военные корабли и самолеты теперь почти ежедневно действуют вокруг Тайваня, вызывая опасения, что напряженность может перерасти в откровенный конфликт. При этом значительная часть внимания мира сосредоточена на угрозе китайского вторжения, но Пекин имеет много вариантов, кроме вторжения, чтобы "принудить, наказать или аннексировать Тайвань".

"Одним из важных шагов, которые может сделать Китай, является карантин в "серой зоне" под руководством не военных, а береговой охраны и других правоохранительных органов. Вместо того, чтобы изолировать остров, карантин должен был бы продемонстрировать способность Китая осуществлять контроль над Тайванем. Китаю даже не нужно полностью окружать остров, чтобы ввести карантин", - отмечают эксперты. Видео дня

По их словам, в сценарии ограниченного морского карантина китайские силы могут нацелиться только на один или два ключевых порта, что все равно будет серьезной проблемой для Тайваня.

"Возможности таких сценариев уделено мало внимания, но в краткосрочной перспективе карантин более вероятен, чем вторжение или военная блокада. Это также породило бы большую неопределенность относительно того, как Тайвань и международное сообщество могут эффективно отреагировать", - говорится в материале.

Конфликт между Китаем и Тайванем - последние новости

США планируют устроить Китаю "беспилотный ад", чтобы удержать его от нападения на Тайвань. При этом, по мнению американских военных, время для реализации этого плана истекает.

Вас также могут заинтересовать новости: