Противостояние в Гималаях: Китай возвел фортификации вблизи Индии (фото)

В свою очередь Индия возводит защитные барьеры.

Китай возвел новые фортификационные сооружения недалеко от места смертельного столкновения с солдатами Индии в западных Гималаях.

Об этом сообщает Reuters.

Новые строительные работы продолжались в течение недели и грозят новой эскалацией между двумя государствами, владеющими ядерным оружием.

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Фортификации армии Китая включают замаскированные палатки или крытые сооружения у подножия скал, а на небольшом расстоянии – вероятно новый лагерь со стенами и баррикадами.

В свою очередь Индия возводит защитные барьеры, которых на снимках не видно.

В МИД Китая никак не отреагировали на информацию об усилении военного присутствия возле спорного участка с Индией.

Как сообщал УНИАН, примерно 20 индийских военных убиты во время столкновения с китайскими войсками в спорных приграничных западных Гималаях. Этот инцидент стал первым смертельным столкновением в пограничном районе за последние 45 лет.

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