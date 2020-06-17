На границе с Китаем убили 20 индийских военных

Стычка произошла в спорных приграничных западных Гималаях.

Примерно 20 индийских военных убиты во время столкновения с китайскими войсками в спорных приграничных западных Гималаях.

Сразу индийская армия заявляла, что трое ее солдат были убиты, добавив, что обе стороны понесли потери, сообщает BBC.

Однако позже чиновники добавили, что умерли еще несколько тяжело раненых солдат.

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"17 индийских военнослужащих, которые получили серьезные ранения во время исполнения служебных обязанностей" и погибли от полученных травм, доказали "общее количество погибших в бою до 20". В армии Индии отмечают, что "ни одного выстрела не прозвучало".

Китай не подтвердил никаких потерь, но обвинил Индию в пересечении границы.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая заявил, что Индия в понедельник дважды пересекала границу, "провоцируя и нападая на китайский персонал".

Этот инцидент стал первым смертельным столкновением в пограничном районе за последние 45 лет.

Как сообщал ранее УНИАН, Китай и Индия увеличили ядерные арсеналы с 290 до 320 и со 130-140 до 150 соответственно.

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