Компартия Китая видит выход из демографического кризиса в том, чтобы вернуть женщину к ее "традиционной роли".

Власти Китая, похоже, взяли курс на де-эмансипацию женщин и возвращение их "на кухню", чтобы преодолеть демографический кризис, стремительно ухудшающийся в последние годы. Об этом пишет The New York Times, анализируя недавний съезд Национального конгресса женщин, на котором присутствовал Си Цзиньпин.

Издание отмечает, что "женский конгресс", который проводится раз в пять лет, является одним из тех инструментов, с помощью которого Компартия Китая стремится показать свое внимание к проблемам женщин. Но теперь, вместо деклараций о гендерном равенстве и трудовых подвигов женщин, Компартия начала продвигать идею Си Цзиньпина, что главной целью жизни для женщины является брак и рождение детей.

"Партии крайне нужны женщины, чтобы иметь больше детей. Китай попал в демографический кризис, поскольку его рождаемость резко упала, что привело к сокращению населения впервые с 1960-х годов", – пишет NYT.

Видео дня

Столкнувшись с демографическим кризисом, замедлением экономики и тем, что она считает упрямым ростом феминизма, Компартия решила вернуть женщин в дом, призвав их воспитывать молодежь и заботиться о стариках. Эта работа, по словам Си Цзиньпина, важна на "пути Китая к модернизации".

Выступая на "женском конгрессе", заместитель Си Цзиньпина Дин Сюесян не упомянул стандартную фразу, которую на таких собраниях произносили на протяжении десятилетий: что гендерное равенство является основной национальной политикой. Сам Си, хоть и кивал на гендерное равенство, но в целом его речь была посвящена именно роли женщины в семье, в рождении и воспитании детей.

По словам профессора политологии Ханьчжана Лю, который исследовал выступления китайских высокопоставленных чиновников за последние два десятилетия, этот конгресс резко контрастирует с десятилетиями, когда высокопоставленные чиновники подчеркивали важность как равенства, так и самореализации женщин.

Профессор Фубин Су в свою очередь напомнил, что во времена политики "одного ребенка на семью" Компартия прибегала к штрафам, принудительным абортам и стерилизации, пытаясь замедлить рост населения.

"Если партия могла жертвовать женским телом и правами на рождение ради своей политики одного ребенка, она может снова навязать свою волю женщинам", – предупредил он.

Демографический кризис в Китае

В прошлом году население Китая сократилось примерно на 850 тысяч человек, что произошло впервые с 1961 года, когда в Китае бушевал голод. В ООН прогнозируют, что население Китая сократится на 109 миллионов к 2050 году и составит чуть более 1,3 миллиарда человек.

Причинами демографического кризиса эксперты называют последствия "политики одного ребенка", действовавшей с 1980 по 2015 год, а также экономические неурядицы, заставляющие китайцев отказываться от рождения детей.

Из-за этого спада Индия уже догнала и, вероятно, обогнала Китай по количеству населения.

Вас также могут заинтересовать новости: