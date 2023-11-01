Израиль больше не помечается на картах китайского поисковика Baidu и на онлайн-картах Amap компании Alibaba.

Название Израиля пропало с доступных в Китае онлайн-карт мира. Это заметили китайские пользователи интернета, пишет The Wall Street Journal.

В частности, Израиль больше не помечается на картах китайского поисковика Baidu и на онлайн-картах Amap компании Alibaba. При этом международно признанные границы страны остались нетронутыми, отсутствует только название. В то же время наименования всех остальных государств, включая такие небольшие, как Люксембург или Монако, по-прежнему указываются исправно.

"Эта двусмысленность соответствует расплывчатой дипломатии Пекина в регионе и контрастирует с его вниманием к картам в целом", - отмечает WSJ.

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Война между Израилем и ХАМАС - позиция Китая

Иран призвал Россию и Китай наложить вето на любую резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой говорится, что Израиль имеет право защищаться от атак ХАМАС, и призывает Исламскую республику прекратить вооружать ополченцев в регионе.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила резолюцию, призывающую к "немедленному, постоянному и устойчивому гуманитарному прекращению огня" с целью положить "конец войне" в секторе Газа. 120 стран высказались за, 14 - против, 45 стран воздержались. Украина оказалась в числе последних, а Китай и РФ поддержали.

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